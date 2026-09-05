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Dünya

Yunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı! "Ele geçirmeli miydik?"

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Yunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı!
Fotoğraf Başlığı Yunan Bakan İstanbul ve Ayasofyayı diline doladı! Ele geçirmeli miydik?

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, ERTnews kanalında katıldığı canlı yayında hükümetin dış politikasını eleştirenlere sert çıkışırken skandal bir ifadeye imza attı.İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile kurulan ilişkileri sıralayan Georgiadis, hükümete yöneltilen "dış politikanız yok" eleştirisine, "Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?" sözleriyle karşılık verdi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Yunanistan'da Selanik Uluslararası Fuarı öncesinde siyasi tansiyon yükselirken, Sağlık Bakanı Georgiadis'in ERTnews'e verdiği röportaj gündem oldu.

Hükümetin dış politika performansına yönelik eleştirilere cevap veren Georgiadis, Atina'nın son yıllarda kurduğu stratejik ortaklıkları tek tek sıraladı.

Yunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı! "Ele geçirmeli miydik?"
Başlık ResmiYunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı! "Ele geçirmeli miydik?"

"İSRAİL, FRANSA VE BAE VAR"

Georgiadis, Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ilişkilerini geliştirdiğini, Fransa ile savunma ittifakı kurduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliğini derinleştirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin iyi olduğunu savunan Georgiadis, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürütülen üçlü iş birliklerini de hükümetin dış politika hamleleri arasında gösterdi.

İtalya ve Mısır ile yapılan deniz yetki alanı anlaşmalarını da örnek veren Georgiadis, Yunanistan'ın dış politikada etkisiz kaldığı yönündeki eleştirileri reddetti.

Yunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı! "Ele geçirmeli miydik?"
Başlık ResmiYunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı! "Ele geçirmeli miydik?"

"İSTANBUL" VE "AYASOFYA" ÇIKIŞI

Muhalefetten ve eski Başbakan Samaras çevresinden gelen "Sizin bir dış politikanız yok" eleştirilerine tepki gösteren Yunan Bakan, İstanbul ve Ayasofya üzerinden provokatif bir çıkış yaptı:

"Yunanistan'ın şu anda bir dış politikası var. Bugün İsrail ile ortaklığımızı ve stratejik ilişkimizi geliştiriyoruz. Fransa ile bir savunma ittifakı kuruyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik bir ilişki geliştiriyoruz. Eğer bunların hepsi 'sizin bir dış politikanız yok' anlamına geliyorsa, o zaman bir dış politikaya sahip olmak ne anlama gelir? Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?"

Georgiadis, söz konusu eleştirileri "açıkça saçmalık" olarak nitelendirdi.

Miçotakis hükümetinin söz konusu çizgiyi sürdürdüğünü belirten Georgiadis, hükümetin dış politikası bulunmadığı yönündeki eleştirilerin Samaras dönemini de hedef alacağını ileri sürdü.

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