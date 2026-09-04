Süper Lig ekibinde Orhan Ak sürprizi: 1 yıllık imza!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır." denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe 46 yaşındaki çalıştırıcı Orhan Ak'ı getirdi.

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SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak’a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Memik Yılmaz - Orhan Ak

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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