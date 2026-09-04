Anderson Talisca yeni takımına imzayı attı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Brezilyalı hücumcu Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ya imza attı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'de Adil Demirbağ gelişmesi: Transfer için açıklama geldi
94 NUMARAYI GİYECEK
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından futbolcu için gerçekleştirilen imza töreninden fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda "Yeni 94 numaramız Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile sözleşme imzalandı." denildi.
Talisca, Fenerbahçe'de oynadığı 18 ayda 75 maçta 44 gol kaydetti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR