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Voleybol

Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!

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Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, Yunanistan'ı eleyen Sırbistan oldu.

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Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA'DA SON DÖRTTEYİZ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Filenin Sultanları, organizasyonda adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye - Almanya
Başlık ResmiTürkiye - Almanya

MİLLİLER AZERBAYCAN'I ELEDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

ALMANYA, BELÇİKA'YI GEÇTİ

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Türkiye - Almanya
Başlık ResmiTürkiye - Almanya

YARI FİNALDEKİ RAKİP

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi, Yunanistan'ı eleyen Sırbistan oldu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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