Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, Yunanistan'ı eleyen Sırbistan oldu.

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA'DA SON DÖRTTEYİZ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Filenin Sultanları, organizasyonda adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye - Almanya

MİLLİLER AZERBAYCAN'I ELEDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

ALMANYA, BELÇİKA'YI GEÇTİ

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Türkiye - Almanya

YARI FİNALDEKİ RAKİP

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi, Yunanistan'ı eleyen Sırbistan oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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