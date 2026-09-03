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Gelin dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

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Gelin dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!
Fotoğraf Başlığı Gelin dizisi ne zaman başlayacak

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Gelin, sezon arasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin takipçileri Gelin dizisi ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırırken beklenen tarih belli oldu.

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Gelin dizisi 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gelin, yeni sezonunda hafta içi her gün saat 19.00'da Kanal 7 ekranlarında olacak. Peki, Gelin dizisi ne zaman başlayacak?

GELİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelin dizisinin 4. sezon yayın tarihi belli oldu. Yeni sezonun ilk bölümü 21 Eylül 2026 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.

Gelin dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!
Başlık ResmiGelin dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

GELİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gelin dizisinin oyuncu kadrosunda Talya Çelebi ve Cenay Türksever başta olmak üzere çok sayıda isim bulunuyor. Dizinin 4. sezon kadrosunda yer alan oyuncular arasında Betigül Ceylan, Ertem Eser, Sidal Damar, Arif Nazım, Leyla Üner Ermaya, Can Tarakçı ve Ceren Yüksekkaya da bulunuyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Kutay Şahin, Elifsu Ünsal, Günnur Adıgüzel, Anastacia, Emel Bertan, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar, Yiğit Türkyıldırır ve Elif Akçay yer alıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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