Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: Milli yıldız yer almadı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: Milli yıldız yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ülkemizi temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın, 2026-27 sezonu Şampiyonlar Ligi kadrosu duyuruldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.

Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.

Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.

MİLLİ FUTBOLCU KADRODA YOK

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.

Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

FİKSTÜR NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın maç takvimi şöyle:

9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona

21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray

3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray

19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İLK RAPOR ÇIKTI!
İLK RAPOR ÇIKTI!
'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
Eski Bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri!
YENİ ROTA 'SURİYE'
YENİ ROTA 'SURİYE'
Bölgenin enerji haritası değişiyor mu?
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
TAKSİTLER NE KADAR?
TAKSİTLER NE KADAR?
500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman
"BEKLEMİYORDUM"
Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi
DERBİDE OYNAYACAK MI?
DERBİDE OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'de Marco Asensio belirsizliği
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
Eski vali eşiyle dikkat çeken telefon trafiği!
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
Çin tehdidine karşı Tayvan'da Türkiye formülü!
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
Range Rover 600 km menzille tanıtıldı
"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak bastı
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HAK-İŞ'ten dikkat çeken 'asgari ücret' çağrısı
İÇİNDEN KRAL ÇIKTI
İÇİNDEN KRAL ÇIKTI
Yapay zeka yüzyılların sırrını 44 dakikada çözdü!
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
Eski hocalarından Arda Okan'a övgü yağmuru
DAVUTOĞLU İFADE VERECEK
DAVUTOĞLU İFADE VERECEK
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
Sokaklarda terör estirmişlerdi
NATO DUYURDU
NATO DUYURDU
Türk F-16'ları ile İspanyol Hornet'ler peş peşe havalandı!
DESTEKLEYEN DE TUTUKLANDI
DESTEKLEYEN DE TUTUKLANDI
Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef almıştı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? 3 Eylül erişim sorunu sonrası OpenAI açıklama yaptı!
ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü?
Kaydet
Adıyaman'da tarih yeniden ayağa kalktı! Bakan Ersoy'dan önemli ziyaret
Adıyaman'da tarih yeniden ayağa kalktı! Bakan Ersoy'dan önemli ziyaret
Kaydet
Elazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Elazığ'da can pazarı! Ambulanslar peş peşe gitti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.