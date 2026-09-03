Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: Milli yıldız yer almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ülkemizi temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın, 2026-27 sezonu Şampiyonlar Ligi kadrosu duyuruldu.
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.
Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.
Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.
MİLLİ FUTBOLCU KADRODA YOK
Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.
Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek.
FİKSTÜR NETLEŞTİ
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın maç takvimi şöyle:
9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray
13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona
21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray
3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart
24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa
8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray
19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord
27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray