Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: Milli yıldız yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ülkemizi temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın, 2026-27 sezonu Şampiyonlar Ligi kadrosu duyuruldu.

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.

Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.

Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.

MİLLİ FUTBOLCU KADRODA YOK

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.

Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

FİKSTÜR NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın maç takvimi şöyle:

9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona

21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray

3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray

19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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