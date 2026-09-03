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Elazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

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Elazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Elazığ’da işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 5’i ağır 13 işçi yaralandı. Sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Elazığ’ın Keban ilçesi Nimri köyü yolunda meydana geldi. İşçileri taşıyan A.Ç. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Elazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiElazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

YARALILARDAN 5'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada, 5’i ağır 13 kişi yaralanırken bazı işçiler ise sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar için ekipler seferber oldu.

Elazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiElazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Kurtarma çalışması sırasında minibüsün yuvarlanması tehlikesine karşı araç urganla bağlandı ve ekipler tarafından yukarı doğru çekildi.

Elazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiElazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Araçta sıkışan yaralılar kurtarıldıktan sonra uçurumda yukarı çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 13 yaralı, Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiElazığ'da can pazarı! İşçi servisi uçurumdan yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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