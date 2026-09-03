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Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

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Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

29 Temmuz 2026 tarihinde siyasi kariyerini noktalama kararı alan, kendini fesheden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanlığını yürüten Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanına hakaretle suçlandığı öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiAhmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Davutoğlu'nun 14 Nisan 2022'de sarf ettiği sözlerin sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrası, söz konusu soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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PROF. DR. AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora yaptı.

1993 yılında doçentlik unvanını,1999 yılında profesörlük unvanını aldı. 1995-2002 yılları arasında İstanbul’da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Foreign Policy Dergisi’nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında “İlk 100 Küresel Düşünür” listesinde yer aldı.

2002 yılının Kasım ayında Başbakan Dışişleri Başdanışmanlığı görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü. Görev süresi boyunca dış politikanın oluşturulması ve uygulanmasında etkin bir rol oynadı. 1 Mayıs 2009 tarihinde 60. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. T.C. Hükümeti’nde de Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti.

27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde AK Parti Genel Başkanı seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde AK PARTi Genel Başkanı olarak 62. Hükümeti kurdu.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde kurulan ilk seçim hükümetinde (63. Dönem) Başbakan olarak görev almıştır. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet’i kurmuştur.

22 Mayıs 2016 tarihinde başbakanlık görevinden istifa ettiği açıklandı. 12 Aralık 2019'da Gelecek Partisini kurdu. 19 Aralık 2019 tarihinde bu partinin genel başkanlığına seçildi. Geçtiğimiz günlerde ise Gelecek Partisi kendisini feshetti, Davutoğlu ise aktif siyasete veda etti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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