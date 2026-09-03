Enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası faiz kararı yeniden gündeme geldi. Döviz, altın, mevduat ve kredi faizleri üzerinde etkili olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

Piyasaların yönünü belirleyecek olan Merkez Bankası haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarih, yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantı takvimi yıl başında duyurulmuştu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımları olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından duyurulacak haziran ayı kararını yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt içi tarafındaysa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararı yatırımcıların odağında. TCMB'nin para politikası kararı 10 Eylül'de saat 14.00'te açıklanacak. Temmuz ayındaki son politika kararında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 37'de sabit bırakmıştı.

Merkez Bankasının, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının da yüzde 35,5’te sabit tutulduğunu bildirdiği duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir." ifadesi yer almıştı.

Duyuruda, jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girdiği belirtilerek, yakın döneme ilişkin verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiği kaydedilmişti.

Analistler, gelecek ay açıklanacak faiz kararları ve politika metinlerinden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

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