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Ekonomi

Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

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Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Fotoğraf Başlığı TÜİK açıkladı! Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustos ayında en fazla artış hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı kategorisinde yaşandı. Taze meyve ve sebze grubu fiyatı ise en çok düşen kategori oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yüzde 56,26 olan hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 28,89 ile dini hizmetler ve yüzde 25,37 ile yükseköğretim eğitimi kategorileri izledi.

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Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,70 ile yumurtalar, yüzde 14,07 ile motorin (mazot), yüzde 9,14 ile benzin, yüzde 8,52 ile hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

EN ÇOK "DİĞER TAZE MEYVELER" UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 21,5 ile "diğer taze meyveler" kategorisinde gerçekleşti. Bunu yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler, yüzde 10,10 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler, yüzde 8,84 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 7,16 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri), yüzde 5,58 ile kadın ve kız çocuğu giysileri, yüzde 4,96 ile kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler takip etti.

TÜİK açıkladı! Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Başlık ResmiTÜİK açıkladı! Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı56,26
Dini hizmetler28,89
Yükseköğretim eğitimi25,37
Yumurtalar15,70
Motorin (Mazot)14,07
Benzin9,14
Hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı8,52
Mücevherat ve kol saatleri8,46
Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar8,08
Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması7,70

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Diğer meyveler, taze-21,50
Turunçgiller, taze-17,92
Üzümsü meyveler, taze-12,78
Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze-10,10
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş-8,84
Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.)-7,16
Kadın ve kız çocuğu giysileri-5,58
Kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler-4,96
Kadın ayakkabıları-4,87
Bebek ve çocuk ayakkabıları-4,16
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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