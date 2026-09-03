KPSS 2026 Lisans sınav yerleri açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumuna ait sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların sınav günü KPSS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekliyor. Peki, KPSS 2026 Lisans sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS 2026 Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri sınav tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın 12 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS 2026 Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Sınavı Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama

SINAVA GİRİŞ SAATİNE DİKKAT!

ÖSYM, adayları sınav binalarına alınacakları son saat konusunda da uyardı. Buna göre 12 Eylül'deki Alan Bilgisi 1. Oturumu için saat 10.00'dan, Alan Bilgisi 2. Oturumu için ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi 3. Oturumu için de saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.

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