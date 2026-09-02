Giresun'da el freni çekilmeyen otomobil dehşet saçtı! Yayanın kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

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Giresun'un merkez Debboy mevkisinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutarak park ettiği otomobilin bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıkması yürekleri ağza getirdi. Üzerine doğru gelen sürücüsüz aracı son anda fark eden bir yayanın ezilmekten kıl payı kurtulduğu, çevredeki bir vatandaşın aracı durdurmak için peşinden koştuğu ve kontrolden çıkan otomobilin ancak saksıya çarparak durabildiği o korkutucu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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