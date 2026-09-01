Türkiye artık Artemis masasında! NASA duyurdu: Washington'da imzalar atıldı

TÜRKİYE 71'İNCİ ÜLKE OLDU

NASA, Artemis Anlaşmaları'nın hükümetlerin yanı sıra özel şirketlerin Ay çevresindeki faaliyetlerinin hızla artması üzerine oluşturulduğunu açıklıyor. İlk olarak ABD ile yedi ülkenin 2020'de başlattığı girişim, Türkiye'nin katılımıyla 71 ülkeye ulaştı.

Türkiye'nin imzası aynı zamanda ülkenin kendi uzay programını geliştirdiği bir döneme denk geldi. Türkiye Uzay Ajansı'nın ev sahipliğinde Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) Antalya'da düzenlenmesi planlanırken; TUA, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve TÜRKSAT gibi kuruluşlar da Türkiye'nin uzay ekosistemindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Böylece Türkiye, kendi teknolojik kapasitesini geliştirme çalışmalarının yanı sıra Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerinin güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine ilişkin uluslararası iş birliği mekanizmasına da resmen dahil oldu.