AB verileri açıkladı, rakamlar şaşırttı! Binlerce Türk sınır dışı edildi

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurum Eurostat’ın 2025 verilerine göre, AB ülkelerinin fiilen sınır dışı ettiği kişiler arasında Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 13 bin 480 Türk vatandaşı AB dışına çıkarıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, 2025 yılına ilişkin göç ve iltica verilerini açıkladı. Veriler, AB’nin geri gönderme uygulamalarında Türk vatandaşlarının dikkat çekici bir konumda olduğunu ortaya koydu.

Eurostat verilerine göre, 2025 yılında hakkında AB’den ayrılma kararı verilen 24 bin 950 Türk vatandaşından 13 bin 480’i fiilen AB dışına çıkarıldı. Bu rakam, vatandaşlık bazında fiili geri göndermelerde en yüksek sayı oldu.

ÇIKIŞ KARARLARINDA CEZAYİRLİLER İLK SIRADA

AB ülkelerinde 2025 yılında toplam 491 bin 950 üçüncü ülke vatandaşı hakkında AB’den ayrılma kararı verildi. Ayrılma kararı verilenler arasında 45 bin 735 kişiyle Cezayir vatandaşları ilk sırada yer aldı. Cezayir’i Fas, Türkiye ve Suriye vatandaşları takip etti.

Ancak fiilen AB dışına çıkarılanlar açısından tablo değişti. Bu kategoride 13 bin 480 Türk vatandaşıyla Türkiye ilk sırada bulunurken, Türk vatandaşlarını Gürcistan, Suriye, Arnavutluk ve Rusya vatandaşları izledi.

Bu tablo, Cezayir vatandaşlarının en fazla "çıkış emri" verilen grup olduğunu, ancak fiili sınır dışı uygulamalarında Türklerin açık ara öne çıktığını gösterdi. Söz konusu farkın iki ülkeyle ilişkilerde bürokratik hız ve yerleşmiş sistem farklarından kaynaklandığı belirtiliyor.

135 BİNDEN FAZLA KİŞİ AB DIŞINA GÖNDERİLDİ

Eurostat verilerine göre, 2025 yılında verilen ayrılma kararlarının ardından toplam 135 bin 460 kişi fiilen AB dışına çıkarıldı.

Ayrılma kararlarının ülkelere göre dağılımında ise Fransa 137 bin 550 kişiyle ilk sırada yer aldı. Fransa’yı 55 bin 240 kişiyle Almanya ve 53 bin 700 kişiyle İspanya takip etti.

Eurostat, AB’den ayrılma kararlarını ve kişinin fiilen AB dışına çıkarılmasını ayrı kategorilerde değerlendiriyor. Bu nedenle hakkında çıkış kararı verilen kişi sayısıyla gerçekten AB dışına çıkarılan kişi sayısı arasında önemli fark bulunabiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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