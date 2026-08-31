Hyundai’nin yeni arazi aracı Boulder, Hindistan’da ortaya çıkan patent görselleriyle yeniden gündemde. Görüntülerin konseptin seri üretim versiyonunu gösterdiği düşünülse de Hyundai, Boulder isimli SUV’un üretileceğini henüz resmen doğrulamadı.

Hyundai, şimdiye kadar Tucson, Santa Fe ve Palisade gibi monokok gövdeli SUV’larla yer aldığı arazi odaklı pazarda daha iddialı bir döneme hazırlanıyor.

Şirketin 2026 New York Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Boulder Concept, merdiven tipi şasisi, 37 inç lastikleri ve köşeli tasarımıyla Ford Bronco, Jeep Wrangler, Toyota 4Runner ve Land Rover Defender gibi gerçek arazi araçlarını hedefliyordu.

Hindistan Patent Ofisine yapılan bir tasarım başvurusunda ortaya çıkan yeni görüntü ise Boulder’ın konsept aşamasında kalmayabileceğini düşündürüyor.

Patent başvurusunda görülen araç, New York’ta tanıtılan Boulder Concept’in genel gövde oranlarını büyük ölçüde koruyor. Buna karşılık bazı uçuk konsept ayrıntılarının daha geleneksel parçalarla değiştirildiği görülüyor.

Patent görüntüsünün gerçekten üretime hazır bir modeli gösterdiği henüz doğrulanmadı. Otomobil üreticileri, konsept araçlarının tasarımlarını kopyalanmaya karşı korumak amacıyla da farklı ülkelerde patent başvurusu yapabiliyor.

Hyundai'nin Ford Bronco rakibi patentte ortaya çıktı: Boulder seri üretime yaklaşıyor

MERDİVEN ŞASİ DOĞRULANDI

Boulder hakkındaki en önemli resmî bilgi, otomobilin monokok bir crossover yerine şasi üzerine gövde mimarisini kullanması.

Hyundai, Boulder Concept’in tam kapalı kutu kesitli yeni bir merdiven şasi üzerinde geliştirildiğini açıkladı. Bu altyapı; arazi dayanıklılığı, ağır yük taşıma ve römork çekme kapasitesi düşünülerek hazırlanıyor.

HİBRİT, ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OLABİLİR

Hyundai, Boulder Concept için herhangi bir motor açıklamadı. Gündemdeki muhtemel seçenekler arasında yaklaşık 330 HP gücünde 2.5 litrelik turbo hibrit, 400 HP civarında şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyon bulunuyor.

Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda ise Kia Tasman’dan alınabilecek 2.2 litrelik turbo dizel motorun kullanılabileceği öne sürülüyor. Tasman’daki bu motor yaklaşık 207 HP güç üretiyor ve sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

İLK OLARAK SUV DEĞİL PİCKUP ÜRETİLECEK

Boulder Concept SUV gövdesine sahip olsa da Hyundai’nin resmen doğruladığı ilk seri üretim araç bir SUV değil, orta sınıf pickup olacak.

Şirket, yeni merdiven şasi platformunu kullanacak pickup modelini 2030’dan önce satışa sunacağını açıkladı. Patent görüntüsü, pickup’tan sonra aynı şasi üzerinde Ford Bronco rakibi bir SUV geliştirilebileceğini düşündürüyor.

Boulder ailesinin ABD’nin Georgia eyaletindeki Hyundai Motor Group Metaplant America tesisinde üretilebileceği değerlendiriliyor.

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