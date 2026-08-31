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Dünya

Trump'tan İran'a yeni saldırı emri! "Ürdün rövanşı geliyor, karşılık vereceğiz "

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Trump'tan İran'a yeni saldırı emri!
Fotoğraf Başlığı Trumptan İrana yeni saldırı emri! Ürdün rövanşı geliyor, karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Trump, Ürdün'deki Amerikan güçlerine yönelik İran saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, saldırıya cevap verileceğini belirterek, "Gece geç saatlerde Ürdün'de Amerikan güçlerine yönelik İran saldırısına cevap vereceğiz." dedi.

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Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik hatta ABD ile İran arasındaki çatışmalar yeniden alevlenirken, Ürdün’deki Amerikan üslerine düzenlenen saldırı ve Washington’ın Larak Adası’na yönelik operasyonu bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı.

ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda ticaret gemileri ve küresel enerji akışı için "tehdit" oluşturan, Devrim Muhafızları'nın deniz mayınları içeren roketler fırlatma hazırlıklarını tespit etmesinin ardından Pazar günü sınırlı ve hassas bir operasyon gerçekleştirdi.

İran'ın ana petrol limanı Bandar Abbas yakınlarındaki küçük Larak Adası'nda bulunan füze rampaları hedef alınırken, IRNA'ya göre saldırıda iki kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gelişmenin hemen ardından İran, Ürdün’deki ABD üslerine en az sekiz balistik füze ateşleyerek karşılık verdi. Bir Amerikan yetkili, füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince engellendiğini, kalanların ise tehlike oluşmadığını kaydetti.

Trump'tan İran'a yeni saldırı emri! "Ürdün rövanşı geliyor, karşılık vereceğiz "
Başlık ResmiTrump'tan İran'a yeni saldırı emri! "Ürdün rövanşı geliyor, karşılık vereceğiz "

TRUMP: ÜRDÜN RÖVANŞI GELİYOR

Fox News’ten Trey Yingst'e telefonla açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara çok sert bir cevap verileceğini belirterek, "Onlara bu gece sert bir darbe indireceğiz, bir cevap olacak" dedi.

Truth Social hesabı üzerinden de açıklamalarını sertleştiren Trump, İran’ı "başarısız bir devlet" olduğunu söyledi:

"Öldür. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, para birimleri yok, askerlerine ya da polislerine maaş ödemiyorlar, enflasyon yüzde 300 seviyesinde ve liderlik kadrosu tam bir kargaşa içinde."

SIRADA HARK ADASI MI VAR?

Trump ayrıca, İran yönetiminin protestolarda 100.000'den fazla kişiyi katlettiğini savunarak insanlığa karşı işlenen savaş suçlarından yargılanmaları çağrısında bulundu. Öte yandan Trump’ın Hark Adası’ndaki patlamaları gösteren yapay zeka üretimi bir video paylaşması dikkat çekerken, Amerikalı yetkililer Hark'ın hedef alınmadığını doğruladı.

İranlı yetkililer ise Reuters'a yaptıkları açıklamada, ABD saldırısı karşılığında, Tahran'ın "çok daha büyük bir cevep vereceğini" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran’ın Hark Adası’na yönelik, oldukça gerçekçi görünen sahte bir saldırıyı gösteren yapay zekâ videosu yayınladı.
Başlık ResmiABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran’ın Hark Adası’na yönelik, oldukça gerçekçi görünen sahte bir saldırıyı gösteren yapay zekâ videosu yayınladı.

PİYASALAR VE PETROL FİYATLARI ALABORA OLDU

Askeri çatışmaların yeniden başlaması küresel piyasaları ve enerji hatlarını sarstı. WTI ham petrol fiyatları %3,49 artışla 86,31 dolara yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık arz endişelerini doruğa çıkardı.

Ekonomik sıkıntılar ve ABD yaptırımlarının kıskacındaki İran’da riyal 1 dolar karşılığında 2,1 milyon seviyesine gerileyerek tarihi bir dip noktaya ulaştı. Bölgesel istihbarat kaynakları derinleşen ekonomik krizin yeni iç ayaklanmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunurken, ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve artan enflasyon baskısı nedeniyle yatırımcılar eylül toplantısında faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı.

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Savaş yeniden alevlendi! ABD, Lark Adası'nı vurdu: İran'dan Ürdün'e füze saldırısı ile cevap

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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