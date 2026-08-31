Dün KKTC'den Mersin'e doğru yola çıkan feribotun alabora olması sonucu 8 kişi öldü, 20 kişi ise kayıp. Arama çalışmaları sürerken geminin 12 yıl önce de kaza yaptığı, 2024 yılında Filo Denizcilik tarafından satın alındığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında dün yaşanan gemi faciasında 8 kişi hayatını kaybetmişti, 20 kişi ise halen aranıyor.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Arama faaliyetleri sürdürülürken Türkiye'den de bölgeye destek ekip ve gemiler gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Dualarımız, kayıp insanlarımıza en kısa sürede ulaşabilmek içindir. Arama-kurtarma çalışmalarımız sonuna kadar, gece gündüz demeden devam edecektir. Adli ve idari süreçler de aynı kararlılıkla sürdürülecek, gerçekler bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Facia 'geliyorum' demiş! Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış

12 YIL ÖNCE KAZA YAPMIŞ!

Filo Denizciliğe ait Filo Jet isimli geminin batmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, kaza yapan geminin 12 yıl önce de Türkiye'de kaza yaptığını ve 2024 yılına kadar kullanılmadığını ifade etti.

2024 YILINDA FİRMA SATIN ALMIŞ

Geminin 2024 yılında Filo Denizcilik tarafından satın alındığını kaydeden Mannaş, 100'den fazla kişiden ifade alındığını söyledi. Gemide yeterli sayıda yelek ve filika olduğunu da kaydeden Mannaş, çok sayıda ifade alınacağını kaydetti. Mannaş, zanlıların geminin sevk ve idare yapması gerekirken kazazedelere yardımcı olmadıkları yönünde şikayet olduğunu belirtirken, zanlıların yolculara can kurtaran yeleklerini vermediklerini, çıkış için yardımcı olmadıklarını aktardı.

Facia 'geliyorum' demiş! Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış

'EHİL OLMAYAN KİŞİLERE TAMİR ETTİRİLDİ' İDDİASI

Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç da Cüneyt Özdemir’in canlı yayınına katılarak gemiye ilişkin konuştu. Kılıç, gemiyi 2016 yılında tamir için çağrıldığında gördüğünü belirterek, geminin Taşucu’nda karaya oturtulduğunu ve baş kısmından yara aldığını belirtti.

Gemide “çok ağır yapısal hasar” bulunduğunu ifade eden Kılıç, teknenin yüksek teknolojiye sahip “sandviç konstrüksiyon” yapıda olduğunu ve bu nedenle tamirinin nitelikli ve teknik açıdan zor bir işlem gerektirdiğini anlattı.

Kılıç, o dönemde hazırladığı raporlarda geminin mutlaka klas altında tamir edilmesi gerektiğini belirttiğini, ancak gemi sahipleriyle teknik anlamda anlaşamadıklarını öne sürdü. Kılıç, geminin iki kez hasar aldığını ve her iki hasarın da ehil olmayan kişiler tarafından tamir edildiğini yakından bildiğini iddia etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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