Trafik kazası ve araç hasarı sonrasında yürütülen sigorta işlemlerinde 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile trafik ve kasko hasarlarında başvuru süreci yeniden düzenlenirken sistemin kapsamı, değer kaybı talepleri ve kaza sonrasında izlenecek adımlar araç sahiplerinin gündeminde. Peki, ALO 193 nedir, nasıl kullanılır ve hasar ihbarı ile neler değişecek?

Trafik kazasından sonra hasarın hangi sigorta şirketine bildirileceği, değer kaybı talebinin nereye iletileceği ve hangi belgelerin hazırlanacağı sürücüler açısından kafa karıştırabiliyor. Bu kapsamda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu süreci tek merkezde toplamak amacıyla ALO 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikâyet Hattı’nı kurdu.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek Ortak Hasar İhbar Merkezi, kısa adıyla OHİM, 1 Eylül 2026 tarihinde kullanıma açılacak. İlk aşamada trafik sigortası ve kasko kapsamındaki hasarlarla ilgili başvurular kabul edilecek.

ALO 193 NEDİR?

ALO 193, trafik ve kasko hasarlarına ilişkin bildirimlerin ortak bir kanal üzerinden alınmasını sağlayacak Sigorta Hasar İhbar ve Şikayet Hattı'dır. SEDDK tarafından kurulan sistem, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek Ortak Hasar İhbar Merkezi üzerinden işleyecek. Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde hizmete başlayacak sistemde ilk aşamada trafik sigortası ve kasko kapsamındaki hasar başvuruları kabul edilecek.

Böylece vatandaşın karşı tarafın trafik sigortasını araştırması, farklı şirketlerin çağrı merkezlerini araması veya başvurusunu hangi kuruluşa yapacağını belirlemeye çalışması gerekmeyecek. Ancak konut, sağlık, DASK veya tarım sigortası hasarlarının 1 Eylül’den itibaren bu merkezden alınacağına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

ALO 193 ( Ortak Hasar İhbar Merkezi) nedir, nasıl kullanılır? Trafik kazalarında yeni dönem

ALO 193 NASIL KULLANILACAK?

Kaza veya hasar yaşayan sürücü, 1 Eylül’den itibaren ALO 193’ü arayarak başvurusunu operatör üzerinden oluşturabilecek. Başvuru, internet veya mobil uygulama üzerinden de yapılabilecek.

Sistemin temel işleyişinin şu şekilde olması bekleniyor:

ALO 193 aranarak ya da OHİM’in dijital kanalları kullanılarak hasar ihbarı yapılacak.

Başvuruda kimlik, plaka, iletişim ve kaza bilgileri paylaşılacak.

Sistem, başvuruyu ilgili sigorta şirketine veya yetkili kuruluşa yönlendirecek.

Başvuru sahibine bir referans numarası verilecek.

İlgili kuruluş, en geç bildirimi takip eden iş günü başvuru sahibiyle iletişime geçecek.

Gerekli belgeler, eksper işlemleri, kusur değerlendirmesi ve onarım süreci hakkında bilgi verilecek.

ALO 193 yalnızca kazanın hemen ardından değil, hasar veya tazminat başvurusunun sonraki aşamasında da kullanılabilecek.

ALO 193 ( Ortak Hasar İhbar Merkezi) nedir, nasıl kullanılır? Trafik kazalarında yeni dönem

BAŞVURU HANGİ SİGORTA ŞİRKETİNE GÖNDERİLECEK?

ALO 193’ün sürücü açısından en önemli avantajı, doğru sigorta şirketini sistemin belirlemesi olacak.

İki veya daha fazla aracın karıştığı kazada başvuru, karşı aracın kaza tarihinde geçerli trafik sigortasını düzenleyen şirkete gönderilecek. Birden fazla karşı araç bulunuyorsa başvurunun iletileceği şirket OHİM tarafından belirlenecek.

Tek taraflı kazalarda ise yönlendirme zararın türüne göre yapılacak:

Maddi hasar talebi, araçta geçerli bir kasko poliçesi varsa kasko şirketine gönderilecek.

Bedeni zarar talebi, aracın trafik sigortasını düzenleyen şirkete iletilecek.

Kasko bulunmayan tek taraflı maddi kazalarda ALO 193 yeni bir sigorta teminatı oluşturmayacak.

Zararın Güvence Hesabı tarafından karşılanması gereken durumlarda başvuru bu kuruluşa yönlendirilecek.

Karşı aracın yabancı plakalı olduğu ve Türkiye’de geçerli trafik sigortasının bulunmadığı kazalarda ise Yeşil Kart sigortasının kontrol edilmesi için başvuru Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna gönderilecek.

Sigorta sistemi içerisinde çözülemeyen ve doğrudan aracın işletenine başvurulması gereken bir durum bulunursa OHİM, başvuru sahibini en geç takip eden iş günü bilgilendirecek.

ALO 193 ( Ortak Hasar İhbar Merkezi) nedir, nasıl kullanılır? Trafik kazalarında yeni dönem

DEĞER KAYBI BAŞVURUSU DA ALO 193’TEN YAPILABİLECEK Mİ?

Yeni sistemin oluşturulmasındaki başlıca nedenlerden biri trafik kazalarından sonra yaşanan araç değer kaybı uyuşmazlıkları.

SEDDK’nın düzenlemesine göre ilgili sigorta şirketi, araç hasarıyla birlikte değer kaybı hesaplamasının da yapılacağı konusunda başvuru sahibini bilgilendirecek.

Bu düzenleme, araç sahibinin değer kaybı konusunda hiçbir işlem yapmasına gerek kalmayacağı anlamına gelmiyor. Kazadaki kusur durumu, aracın hasar geçmişi, onarım gören parçalar ve teminat şartları tazminat değerlendirmesini etkilemeye devam edecek.

Ancak vatandaşın kazadan hemen sonra kendisine ulaşan danışmanlık şirketlerine, hasar takipçilerine veya yetkisiz kişilere vekalet vermeden önce doğrudan ALO 193 üzerinden resmi süreci başlatabilmesi sağlanacak.

Şikayet konusu olabilecek durumlara şu örnekler verilebilir:

Kaza sonrasında izinsiz biçimde telefonla aranmak

Sigorta şirketi veya kamu kurumu gibi davranan kişiler

Değer kaybı almak için zorunlu olduğu söylenerek vekâlet istenmesi

Yüksek komisyon karşılığında hasar takibi teklif edilmesi

Kişisel kaza bilgilerinin izinsiz kullanılması

Sigorta işlemiyle ilgili yanıltıcı veya baskıcı yönlendirmeler

Her değer kaybı veya hukuk hizmeti teklifi kendiliğinden yasa dışı kabul edilmez. Ancak hizmeti veren kişinin yetkisi, sözleşme koşulları ve talep edilen ücretler kontrol edilmeden belge ya da vekâlet paylaşılmamalı.

ALO 193 ( Ortak Hasar İhbar Merkezi) nedir, nasıl kullanılır? Trafik kazalarında yeni dönem

ALO 193, 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NİN YERİNİ ALACAK MI?

ALO 193 bir acil yardım hattı değil, sigorta hasar ihbar ve şikâyet kanalıdır.

Kazanın ardından yaralı bulunuyorsa, yangın çıkmışsa, trafik güvenliği tehlikedeyse veya acil sağlık, polis, jandarma ya da itfaiye desteği gerekiyorsa aranması gereken numara 112’dir.

ALO 193 üzerinden ambulans, polis, jandarma veya itfaiye yönlendirilmesi beklenmemeli. Önce insan hayatı ve olay yeri güvenliği sağlanmalı, sigorta bildirimi daha sonra yapılmalı.

ALO 193 KAZA TESPİT TUTANAĞININ YERİNİ ALACAK MI?

ALO 193’e yapılan hasar ihbarı ile kaza tespit tutanağı farklı işlemlerdir. OHİM, başvuruyu doğru sigorta kuruluşuna iletecek ancak kazanın nasıl meydana geldiğini gösteren tutanak ve diğer belgeler yine gerekli olabilecek. Yalnızca maddi hasarla sonuçlanan ve tarafların anlaşabildiği uygun durumlarda sürücüler kağıt veya dijital kaza tespit tutanağı düzenlemeye devam edecek.

ALO 193 ayrıca kusur oranını doğrudan belirlemeyecek, eksperin yerine geçmeyecek ve tazminat ödemesi yapmayacak. Kusur değerlendirmesi, ekspertiz ve ödeme işlemleri mevcut sigorta mevzuatı çerçevesinde yürütülecek.

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