39 yaşındaki Messi'den tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

Inter Miami, MLS'in 22. haftasında Montreal'i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Lionel Messi damga vurdu. 39 yaşındaki yıldız, 4 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynarken MLS'te gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

MLS'in 22. haftasında Inter Miami ile Montreal, Nu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, karşılaşmaya hızlı başladı ve 20. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.

Montreal, 37. dakikada Fabian Herbers ile skora denge getirse de Inter Miami'nin üstünlüğü kısa süre sonra yeniden ortaya çıktı. Messi, 40. dakikada fileleri havalandırarak takımını devre arasına 2-1 önde götürdü.

39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Inter Miami, 52. dakikada Messi'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın son bölümünde gol yağmuru yaşandı. Luis Suarez 80. dakikada skoru 4-1'e getirirken Messi, 83. dakikada kendisinin ve takımının 5. golünü kaydetti. Alexander Shaw'ın 89. dakikadaki golüyle fark 5'e çıkarken Messi, 90+6. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

Bu karşılaşmada 4 gol atan 39 yaşındaki Messi, MLS'de bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltti. Arjantinli yıldız, 16 golü bulunan Dallas'ın forveti Petar Musa'yı geride bırakarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

Bu sonuçla Inter Miami, Doğu Konferansı'nda puanını 42'ye yükseltti ve lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Montreal ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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