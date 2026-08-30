Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

39 yaşındaki Messi'den tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
39 yaşındaki Messi'den tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti
Fotoğraf Başlığı 39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

Inter Miami, MLS'in 22. haftasında Montreal'i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Lionel Messi damga vurdu. 39 yaşındaki yıldız, 4 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynarken MLS'te gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

MLS'in 22. haftasında Inter Miami ile Montreal, Nu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, karşılaşmaya hızlı başladı ve 20. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.

Montreal, 37. dakikada Fabian Herbers ile skora denge getirse de Inter Miami'nin üstünlüğü kısa süre sonra yeniden ortaya çıktı. Messi, 40. dakikada fileleri havalandırarak takımını devre arasına 2-1 önde götürdü.

39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti
Başlık Resmi39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Inter Miami, 52. dakikada Messi'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın son bölümünde gol yağmuru yaşandı. Luis Suarez 80. dakikada skoru 4-1'e getirirken Messi, 83. dakikada kendisinin ve takımının 5. golünü kaydetti. Alexander Shaw'ın 89. dakikadaki golüyle fark 5'e çıkarken Messi, 90+6. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti
Başlık Resmi39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

Bu karşılaşmada 4 gol atan 39 yaşındaki Messi, MLS'de bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltti. Arjantinli yıldız, 16 golü bulunan Dallas'ın forveti Petar Musa'yı geride bırakarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti
Başlık Resmi39 yaşındaki Messiden tarihi gece! 4 golle zirveye yerleşti

Bu sonuçla Inter Miami, Doğu Konferansı'nda puanını 42'ye yükseltti ve lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Montreal ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

BAKMADAN GEÇME
ÖZEL│ Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
SPOR

ÖZEL│ Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
BU NASIL DANIŞMAN!
BU NASIL DANIŞMAN!
Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
Haritada 22 ilde kırmızı alarm
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
"767 bin lira dedemin mezarının bakımı için"
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Mekke'nin ardından şimdi de Suriye'yi vurdu!
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Kartal, G.Saray'ın listesindeki yıldız için devrede
DUVARI KIRDILAR
DUVARI KIRDILAR
9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
'TÜRKİYE İÇİN HÂLÂ SUÇLU'
'TÜRKİYE İÇİN HÂLÂ SUÇLU'
Yeni görev verildi, geçmişi silinmedi!
AĞUSTOSUN KAZANANLARI...
AĞUSTOSUN KAZANANLARI...
Eylülde 3 kritik gündem var!
ASLAN ZİRVEYE YÜKSELDİ
ASLAN ZİRVEYE YÜKSELDİ
Osimhen yine boş geçmedi, Galatasaray 3'ledi
ERKEN ALAN AVANTAJLI
ERKEN ALAN AVANTAJLI
Konut piyasasında dengeler değişiyor!
GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA
GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA
Hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı!
"GELMESİN DEYİNCE GELDİ"
Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi itirafı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki
Kaydet
2 saat 35 dakikalık ses kaydı iddianamede! Bayrampaşa Belediyesi’nde depremzedeye 3 milyonluk rüşvet tuzağı iddiası
Bayrampaşa Belediyesi’nde depremzedeye rüşvet tuzağı iddiası
Kaydet
Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor
Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.