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Hilmi Tuna Kuriş’ten para trafiğine garip savunma: 767 bin lira dedemin mezarının bakımı için

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Hilmi Tuna Kuriş’ten para trafiğine garip savunma: 767 bin lira dedemin mezarının bakımı için

Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 206 külçe altın için “Bilgim yok” dedi, evinde bulunan 29 milyon lira için de “Biriktirdim” ifadesini kullandı. Şüphelilerden Fahri Candemir’e gönderdiği 767 bin lira için de “Dedemin mezarının bakımını yaptırdım” şeklinde konuştu.

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Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dev soruşturma kapsamında Muğla’da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesi ortaya çıktı. Emniyet sorgusunda mesleğinin iç mimarlık olduğunu belirten Hilmi Tuna Kuriş, aylık gelirinin 150 bin Türk lirası civarında olduğunu iddia ederken MASAK ve emniyet analizleri, Kuriş’in bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin bu gelirle tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu.

Hilmi Tuna Kuriş
Başlık ResmiHilmi Tuna Kuriş

6,5 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ

MASAK raporuna göre; Hilmi Tuna Kuriş’in özellikle Alihan Kuriş’ten devraldığı ve daha sonra 28 Aralık 2022’de Yusuf Bulut’a devrettiği Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bankacılık işlem hacmi 2023’ten bu yana toplamda 6,5 milyar lirayı aştı.

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Kuriş, Üsküdar Küçük Çamlıca’daki lüks evindeki aramalarda ele geçirilen toplam değeri yaklaşık 29 milyon lira olan döviz birikimini “Ben ve ailemin yıllardır biriktirdiği, bir kısmı mirastan bir kısmı da kişisel ticari faaliyetlerden kazanılan paralardır” diyerek savundu.

Hilmi Tuna Kuriş’ten para trafiğine garip savunma: 767 bin lira dedemin mezarının bakımı için
Başlık ResmiHilmi Tuna Kuriş’ten para trafiğine garip savunma: 767 bin lira dedemin mezarının bakımı için

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Ümraniye’de faaliyet gösteren ve Kuriş’in çocukluk arkadaşı olan dosyanın diğer firari şüphelisi Erhan Yılmaz’ın babası İrfan Yılmaz’a ait Set Alt Yapı İnş. AŞ unvanlı iş yerinde ele geçirilen 206 külçe altın, 23 milyon liralık döviz hakkında ise “Hiçbir ilgim ya da bilgim yoktur” iddiasında bulundu. Muğla’da yakalandığı sırada üzerinden iki cep telefonu çıkan Kuriş “Telefonlardan birini yurt dışında iş yerim adına kullanıyorum, şifresini hatırlamıyorum. İkincisi kimin bilmiyorum” savunması yaptı.

Hilmi Tuna Kuriş’ten para trafiğine garip savunma: 767 bin lira dedemin mezarının bakımı için
Başlık ResmiHilmi Tuna Kuriş’ten para trafiğine garip savunma: 767 bin lira dedemin mezarının bakımı için

“BAKIM MASRAFI” DİYE SAVUNDU

Soruşturma dosyasında, cemaat lideri Alihan Kuriş’in asistanı ve dosya şüphelilerinden Fahri Candemir ile Hilmi Tuna Kuriş arasındaki 767 bin 678 liralık yoğun para transferleri de mercek altına alındı. Kuriş, bu transferlerin ticari bir mahiyeti olmadığını savunarak “Dedem Süleyman Hilmi Tunahan’ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre peyzaj işlerini takip eden Candemir’e, bu işlerin yapılması amacıyla dışarıdan tutulan yevmiyeci ve malzeme temini masrafları için harcırah olarak gönderilen paralardır” dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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