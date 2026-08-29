Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.

Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanına fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltı

İKAMETİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında Tekinoğlu’nun ikametinde de arama yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin adresteki arama çalışmaları sürerken, soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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