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Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanına 'fuhuş ve para aklama' soruşturmasında gözaltı

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Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanına 'fuhuş ve para aklama' soruşturmasında gözaltı
Fotoğraf Başlığı Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanına fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltı

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.

Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanına fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltı
Başlık ResmiYeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanına fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltı
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İKAMETİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında Tekinoğlu’nun ikametinde de arama yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin adresteki arama çalışmaları sürerken, soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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