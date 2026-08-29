Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanına 'fuhuş ve para aklama' soruşturmasında gözaltı
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.
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İKAMETİNDE ARAMA YAPILIYOR
Soruşturma kapsamında Tekinoğlu’nun ikametinde de arama yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin adresteki arama çalışmaları sürerken, soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.
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