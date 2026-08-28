İzmir'in Bornova ilçesinde bir evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıldı.

İzmir'de Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzene Mahallesi'ndeki apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığı açısından risk oluşturan dairede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İzmir'de kötü koku ihbarı yapılan evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı

EVDEN 2 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI

Çeşitli duvar süsleri, oyuncaklar ve saatlerin yanı sıra uzun süredir biriktirilen ve kötü kokuya neden olan atıklar, ekipler tarafından tahliye edilirken, evden toplam 2 kamyonet çöp çıkarıldı.

Temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bornova Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIBornova

Haberle İlgili Daha Fazlası