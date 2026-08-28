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Dünya

Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum

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Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum
Fotoğraf Başlığı Netanyahudan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından Türkiye ile muhtemel bir çatışma ihtimaline ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığını artırmasından rahatsız olduğunu belirten Netanyahu, Ankara'ya çeşitli kanallar üzerinden mesaj gönderdiklerini öne sürdü. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin varlığına dikkat çeken Netanyahu, Türkiye’nin daha güneye ilerlemesini istemediğini belirterek "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum" dedi.

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İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sürerken Başbakan Netanyahu, katıldığı canlı yayında Türkiye ile ilişkiler ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜNEYE DOĞRU İLERLEMESİNİ İSTEMİYORUM"

Türkiye ile muhtemel bir çatışma ihtimali sorulan Netanyahu, İsrail'in bölgedeki güç dengesini kendi lehine koruması gerektiğini savundu. Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum" dedi.

"ANKARA, İSRAİL AÇISINDAN BİR TEHDİT"

Suriye'de bir "güvenlik bölgesi" oluşturma kararı aldıklarını öne süren Netanyahu, bu adımın "cihatçı bir işgal" ihtimaline karşı alındığını iddia etti. Türkiye'nin Suriye'de belirli bir bölgeye sahip olduğunu belirten Netanyahu, Ankara'nın askeri varlığının İsrail açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

Netanyahudan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum
Başlık ResmiNetanyahudan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum

TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Türkiye'ye çeşitli kanallar üzerinden mesaj gönderdiklerini öne süren Netanyahu, "Türklere de ilettim. Bir statüko vardı ancak bu statükoyu bozdular ya da bozmayı amaçladılar" ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar aracılığıyla, başka kanallardan ve doğrudan Suriye’ye de bir mesaj gönderdim." şeklinde konuşan Netanyahu, "Türkiye’nin bir havaalanında askeri olarak yerleşmesine tahammül etmeyeceğiz. Görünüşe göre bu mesaj alınmadı ve bunu askeri müdahaleyle göstermemiz gerekti." dedi.

Netanyahudan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum
Başlık ResmiNetanyahudan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum

"TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA ARAMIYORUM"

Türkiye ile çatışma aramadığını söyleyen Netanyahu, buna rağmen İsrail'in güvenliği için güçlü askeri kapasiteye sahip olması gerektiğini belirtti. "Çatışma arayışında değilim ancak yalnızca düşmanın niyetlerine güvenemezsiniz" diyen Netanyahu, bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini ve İsrail'in bu dengede daha güçlü konumda olması gerektiğini savundu.

Netanyahudan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum
Başlık ResmiNetanyahudan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum

İSRAİL, SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRI DÜZENLEDİ

Söz konusu açıklamalar, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sürerken geldi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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