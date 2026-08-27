Makarna araştırmasında korkutan sonuç! 36 paketin 34'ünde çıktı
Fransa’da sofraların en sık tüketilen ürünlerinden makarnaya ilişkin yapılan bir araştırma dikkat çekti. Tüketici hakları dergisi '60 million de consommateurs', ülkede satışa sunulan 36 farklı makarna ürününü mercek altına aldı. İncelenen ürünlerin büyük bölümünde toksik ağır metal kadmiyum bulunduğu belirlendi.
Araştırmada Türkiye'de de satılan Barilla, Lustucru ve Panzani gibi Fransa’da yaygın olarak tüketilen markaların ürünleri de yer aldı. Yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere toplam 36 makarna karşılaştırıldı.
36 ÜRÜNDEN 34'ÜNDE KADMİYUM ÇIKTI
Yapılan analizlerde 36 ürünün 34'ünde kadmiyum tespit edildi. Yalnızca iki glütensiz makarnada bu metale rastlanmadığı bildirildi.
En yüksek kadmiyum seviyesinin ise Barilla'nın tam buğday ürünlerinde ölçüldüğü belirtildi. Barilla penne makarnasında kilogram başına 0,066 miligram, spagettide ise 0,071 miligram kadmiyum bulundu.
Araştırmada, ürünler arasındaki kadmiyum seviyelerinin farklı olmasının kullanılan ham maddelerle bağlantılı olabileceği ifade edildi. Kadmiyum açısından zengin topraklarda yetişen buğdayların daha yüksek miktarda bu metal içerebildiğine dikkat çekildi.
YASAL SINIRIN ALTINDA AMA UZUN VADEDE RİSKLİ
İncelenen makarnalardaki kadmiyum miktarlarının Avrupa Birliği (AB) mevzuatında belirlenen sınırların altında olduğu vurgulandı. AB standartlarına göre makarna üretiminde kullanılan durum buğdayındaki kadmiyum miktarı kilogram başına en fazla 0,18 miligram olabiliyor.
Bununla birlikte araştırmada, kadmiyumun uzun süre boyunca ve sık tüketilmesinin özellikle böbrekler açısından sağlık riski oluşturabileceği belirtildi.
FRANSIZLAR YILDA 9 KİLODAN FAZLA MAKARNA TÜKETİYOR
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise Fransa’daki makarna tüketim alışkanlıkları oldu. Fransızların yarısından fazlasının haftada en az bir kez makarna tükettiği ve kişi başına yıllık tüketimin yaklaşık 9,3 kilogram olduğu aktarıldı.
Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit, ülkedeki mevzuatın makarna üretiminde durum buğdayı kullanımını zorunlu tuttuğunu belirtti. Petit, son yıllarda artan rekabet ve buğday üretimindeki düşüş nedeniyle yurt dışından makarna ithalatının da arttığını söyledi.
EKMEK, PATATES VE GEVRKELERDE DE VAR
Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (ANSES) Mart 2026'da yayımladığı verilere göre ise ülkede kadmiyuma maruziyetin önemli bölümü gıda kaynaklı. Sigara kullanmayan nüfusun yüzde 98'inde kadmiyuma maruz kalmanın temel kaynağının gıdalar olduğu bildirildi.
Kadmiyum yalnızca makarnada değil; ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler gibi çeşitli gıdalarda da bulunabiliyor. Toprakta doğal olarak bulunan ağır metalin tarımsal kirlilik ve hatalı uygulamalar nedeniyle miktarının artabildiği belirtiliyor.