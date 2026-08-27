Makarna araştırmasında korkutan sonuç! 36 paketin 34'ünde çıktı

Fransa’da sofraların en sık tüketilen ürünlerinden makarnaya ilişkin yapılan bir araştırma dikkat çekti. Tüketici hakları dergisi '60 million de consommateurs', ülkede satışa sunulan 36 farklı makarna ürününü mercek altına aldı. İncelenen ürünlerin büyük bölümünde toksik ağır metal kadmiyum bulunduğu belirlendi.

Araştırmada Türkiye'de de satılan Barilla, Lustucru ve Panzani gibi Fransa’da yaygın olarak tüketilen markaların ürünleri de yer aldı. Yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere toplam 36 makarna karşılaştırıldı.