Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor’un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Bebek’teki evinde silahlı saldırıya uğradı. İki bacağından üç kurşunla yaralanan Yılmaz’ın ameliyat edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor’un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı.

Taka Gazetesi’nin haberine göre olay, dün akşam saatlerinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde meydana geldi.

İddiaya göre Soner Yılmaz, evinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Soner Yılmaz
Başlık ResmiSoner Yılmaz

İKİ BACAĞINDAN VURULDU

Saldırıda Soner Yılmaz’ın iki bacağına toplam üç kurşun isabet ettiği belirtildi.

Yaralanan Yılmaz, olayın ardından Yeşilköy’de bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından acil olarak ameliyata alınan Yılmaz’ın operasyonunun başarıyla tamamlandığı öğrenildi.

Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek ve olayın nedenini ortaya çıkarmak amacıyla çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı değerlendiriliyor.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Soner Yılmaz’ın babası Mehmet Ali Yılmaz, Türk siyaset ve spor dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyordu.

Yılmaz, 20 Kasım 1991 ile 25 Haziran 1993 tarihleri arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Trabzonspor’da da uzun yıllar başkanlık yapan Yılmaz, bordo-mavili kulübün tarihinde önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Soner Yılmaz’a yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKMADAN GEÇME
Rize
GÜNDEM VİDEOLARI

Rize'de bisikletliye saldıran magandalara rekor ceza! 360 bin lira ceza ve 60 gün trafikten men
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"MEMNUNİYET DUYDUK"
MSB'den, SDG'nin fesih kararına ilk yorum!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
Nepal’den acı görüntüler, ölü sayısı 250'yi aştı
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
Evinde 3 kurşunla vuruldu
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR"
Beşiktaş, 8'inci transferi açıkladı: İmzalar atıldı
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
Avrupa'da 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
Cumhurbaşkanı Şara bizzat test etti
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geride bıraktı
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
Halkbank'ın milyar dolarlık kaynağı borsaya yansıdı
SAHTE POLİS BASKINI İLE VURGUN!
SAHTE POLİS BASKINI İLE VURGUN!
4 milyon dolarlık kripto transferini tek tek anlattı
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
Marmara'da senaryolar sil baştan! İşlevini açıkladı
18 YALIYLA ZİRVEDE!
18 YALIYLA ZİRVEDE!
Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
11 Eylül saldırılarının kilit ismiyle ilgili yeni gelişme!
KİLOSU 50 BİN LİRA!
KİLOSU 50 BİN LİRA!
11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AJet'ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası
AJet'ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası
Kaydet
Süper Lig'de 3'üncü hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Kaydet
Herkes deprem sandı, gerçek çok daha korkunç çıktı! İşte Nepal-Tibet sınırında dehşetin nedeni
Herkes deprem sandı, gerçek çok daha korkunç çıktı! İşte Nepal-Tibet sınırında dehşetin nedeni
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.