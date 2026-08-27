Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor’un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Bebek’teki evinde silahlı saldırıya uğradı. İki bacağından üç kurşunla yaralanan Yılmaz’ın ameliyat edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor’un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı.

Taka Gazetesi’nin haberine göre olay, dün akşam saatlerinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde meydana geldi.

İddiaya göre Soner Yılmaz, evinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Soner Yılmaz

İKİ BACAĞINDAN VURULDU

Saldırıda Soner Yılmaz’ın iki bacağına toplam üç kurşun isabet ettiği belirtildi.

Yaralanan Yılmaz, olayın ardından Yeşilköy’de bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından acil olarak ameliyata alınan Yılmaz’ın operasyonunun başarıyla tamamlandığı öğrenildi.

Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek ve olayın nedenini ortaya çıkarmak amacıyla çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı değerlendiriliyor.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Soner Yılmaz’ın babası Mehmet Ali Yılmaz, Türk siyaset ve spor dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyordu.

Yılmaz, 20 Kasım 1991 ile 25 Haziran 1993 tarihleri arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Trabzonspor’da da uzun yıllar başkanlık yapan Yılmaz, bordo-mavili kulübün tarihinde önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Soner Yılmaz’a yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası