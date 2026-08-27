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Yaşam

Gani Müjde, yaşadığı sitenin kentsel dönüşüm sürecine katıldı

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Gani Müjde, yaşadığı sitenin kentsel dönüşüm sürecine katıldı

Karikatürist, senarist, yazar ve yönetmen Gani Müjde, İstanbul'da yaşadığı Yakut Sitesi'nin kentsel dönüşüm sürecine dahil oldu. Müjde, dönüşüm sürecinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yapı güvenliğinin yanı sıra yeni yaşam alanlarının önemine de vurgu yaptı.

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İstanbul'da kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği gündemdeki yerini korurken, Gani Müjde de yaşadığı sitenin dönüşümüyle ilgili sürece katılan isimlerden biri oldu. Uzun yıllardır sinema, televizyon ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Müjde'nin de yaşadığı Yakut Sitesi'nde kentsel dönüşüm süreci başlatılırken, yeni yapıların deprem güvenliği ve yaşam alanlarının niteliği sürecin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İstanbul'un farklı bölgelerinde daha önce tamamlanan konut projelerini inceleyen Gani Müjde, yapı güvenliği, proje ölçeği, yeşil alanlar ve sosyal donatıları değerlendirme kriterleri arasında tuttuğunu belirterek, “Dönüşüm sürecini değerlendirirken daha önce tamamlanmış projelere de baktım. Four Winds Residence, Koşuyolu Koru Evleri, Almondhill ve Mashattan gibi projeleri inceledim. Buralardaki yapıların nasıl hayata geçirildiğini, proje ölçeğini ve yaşam alanlarının nasıl kurgulandığını değerlendirdim. Şişli'de planlanan yeni projeyi de bu açıdan inceledim.” ifadelerini kullandı.

Gani Müjde, yaşadığı sitenin kentsel dönüşüm sürecine katıldı
Başlık ResmiGani Müjde, yaşadığı sitenin kentsel dönüşüm sürecine katıldı

SOSYAL ALANLAR DA OLUŞTURULACAK

Müjde'nin incelediği çalışmalar arasında Şişli'de yaklaşık 100 dönümlük alanda planlanan yeni dönüşüm projesi de bulunurken, Taşyapı tarafından yaklaşık 20 bin ağacın dikilmesi, okul ve sinema gibi alanların yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanların oluşturulması hedeflendiği belirtildi.

Yakut Sitesi'ndeki dönüşüm sürecine ilişkin kentsel dönüşümün yalnızca mevcut yapıların yenilenmesi olarak görülmemesi gerektiğini de belirten sanatçı, “Kendi yaşadığınız yerin geleceğiyle ilgili karar verirken yalnızca binanın nasıl görüneceğine değil, ne kadar güvenli olduğuna ve çevresinde nasıl bir yaşam alanı oluşturulacağına da bakıyorsunuz. Bu nedenle daha önce tamamlanan projeleri görmek ve planlanan projeleri detaylarıyla değerlendirmek benim için önemliydi.” dedi.

Süreç kapsamında proje çalışmalarını Taşyapı yürütüyor.

BAKMADAN GEÇME
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da sayı tam 1 milyona ulaştı! Kentsel dönüşümde dev hamle

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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