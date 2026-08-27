Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı: Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geçti

Fransa'da Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyet elde eden Türk takımı olmayı başardı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Fransa'daki play-off turu rövanşında Olympique Lyon'u 2-1'lik skorla devirdi ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti.

TARİHİ GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, yıllar sonra Devler Ligi'ne adını yazdırmasının dışında Lyon galibiyetiyle birlikte önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynhadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, 122 galibiyete ulaştı ve kendisi gibi lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray'ı (121) geride bırakarak, "Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyete ulaşan Türk takımı" oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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