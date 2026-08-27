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Spor

Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı: Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geçti

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Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı: Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geçti

Fransa'da Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyet elde eden Türk takımı olmayı başardı.

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Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Fransa'daki play-off turu rövanşında Olympique Lyon'u 2-1'lik skorla devirdi ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti.
Başlık ResmiFenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti.

TARİHİ GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, yıllar sonra Devler Ligi'ne adını yazdırmasının dışında Lyon galibiyetiyle birlikte önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynhadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Başlık ResmiFenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynhadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, 122 galibiyete ulaştı ve kendisi gibi lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray'ı (121) geride bırakarak, "Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyete ulaşan Türk takımı" oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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