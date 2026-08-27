Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı: Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geçti
Fransa'da Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyet elde eden Türk takımı olmayı başardı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Fransa'daki play-off turu rövanşında Olympique Lyon'u 2-1'lik skorla devirdi ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.
TARİHİ GALİBİYET
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, yıllar sonra Devler Ligi'ne adını yazdırmasının dışında Lyon galibiyetiyle birlikte önemli bir başarıya imza atmış oldu.
Fenerbahçe, 122 galibiyete ulaştı ve kendisi gibi lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray'ı (121) geride bırakarak, "Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyete ulaşan Türk takımı" oldu.