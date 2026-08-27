İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Tur biletini almalarının kendilerine tüm kulvarlarda motivasyon vereceğini belirten Kartal, henüz sezon başında kendisi ve takımı hakkında yapılan sert eleştirilere ise tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli taraftarlara seslenerek destek çağrısında bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"İlk maçta daha sonuçla ayrılabilirdik. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde... Bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. O maça daha fresh çıksak, daha farklı olabilirdi. Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi. Önemli değil. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk."

"KORKMADAN, CESURCA OYNADIK"

"Çok rahattık. Korkmadan, cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net daha vardı. Bir penaltı vardı, verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici. Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomik ve ligdeki şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak."

İsmail Kartal

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

"Gece ve gündüz, Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi geliştirdik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık. Oyuncular idmanda yenilikleri görüyor, dünya futbolundan geri olmadığımızı... Bu işe ekip olarak hazır olduğumuzu görüyorlar. Futbolcularla aramızda hiçbir sorun yok ve bize çok büyük saygı duyuyorlar. Ne diyeyim yani... Oyuncularımı kutluyorum."

ELEŞTİRİLERE CEVAP

"Eleştiri olur ama sürekli aleyhte konuşmalar, olmayan şeyleri olmuş gibi konuşmalar... Bizleri itibarsızlaştırma çabaları... Ben televizyonda hiçbir arkadaşım hakkında konuşmadım. Yarın onlar da burada olabilir. Kendime göre dünyam var ve namuslu, şerefimle yaşamaya çalışıyorum. Beni linçlemek, itibarsızlaştırmakla Fenerbahçe'ye destek olunmaz! Destek verin. Yarın siz burada olacaksınız. Bazen aşırı ağır eleştiriler oluyor, özellikle eski futbolcu arkadaşlarımız ve kardeşlerimizden duyunca üzülüyorum. Onlar benim yanımda olsa, onlar bunları duysa ne hissederler acaba? Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz. Bunlar doğru değil. Biz ekibimizle ne yaptığımızı biliyoruz. Biz 99 puanı da bu ekiple aldık. Bizi itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Bunları yapanlar sonunda 'Biz Fenerbahçeliyiz' diyorlar. O zaman bize destek verin gerçek Fenerbahçeli iseniz. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz? Değil misiniz? Ben bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. Bize destek verin görelim. Fenerbahçelilik böyle olmaz ki. Fenerbahçelilik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörünü, başkanını korumak demek."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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