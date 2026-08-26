Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Asgari ücrete yüzde 50 zam! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, canlı yayında asgari ücret zammıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Karakaş masada 2 farklı formülün olduğunu ve zammın yüzde 50'yi aşabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Karakaş, asgari ücret konusunda milyonları heyecanlandıran bir kulis bilgisi paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi
EKONOMİ

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

"28 BİN LİRAYLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Asgari ücretin çok düşük kaldığını belirten Karakaş, "28 bin lirayla değil bir ailenin bir kişinin bile ay sonunu getirmesi mümkün değil. Asgari ücrete ara zam gelmediği zaman özel sektörün yüzde 70'i ara zam yapmıyor. Dolayısıyla özel sektörde çalışanlar arasında olağan üstü bir tepki var." dedi.

Asgari ücrete yüzde 50 zam! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
Başlık ResmiAsgari ücrete yüzde 50 zam! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı

"YÜZDE 50'LİK BİR ZAM GÖREBİLİRİZ"

Geçen yıl gerçekleşen enflasyonun altında bir asgari ücret zammı olduğunu ve bu yıl bunun telafi edileceğini söyleyen Karakaş, "Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu; seçim kasım ayında olursa... bunu bütçeden anlayacağız. Kasım 2027'de seçim olursa ocak ayında asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi
HABERLER

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi

2 FARKLI FORMÜL MASADA

Asgari ücrete yüzde 50'lik zam için 2 farklı formülün masada olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu yüzde 50'lik zam birden bire yüzde 50 zam olabilir veya yüzde 30+20 ara zam şeklinde olabilir. Birinci formül bir kerede ocak ayında yüzde 50 zam. İkinci formül temmuzda ara zamla yüzde 50'nin üzerine çıkması gibi formüller konuşuluyor. Biz burada konuşulanları aktarıyoruz, karar verecek olan hükümet." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yüzde 50 zam! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
Başlık ResmiAsgari ücrete yüzde 50 zam! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı

AÇLIK SINIRI KRİTİK

Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "Asgari ücret 28 bin. Açlık sınırı 37 bin lirayı geçti. Ocak ayına gelindiğinde açlık sınırının altında bir asgari ücret olmamasına dikkat edilecek. Açlık sınırına yaklaştırılması için zaten yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılması elzem."

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
Okul formalarında yeni dönem, her öğrenci için zorunlu
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
Suriye'deki gelişmeler sonrası herkes bunu konuşuyor
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
‘İlklerin köprüsü’nde 10 yıllık rekoru duyurdu
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Kaydet
"Atın kuyruğunu bağlamak" ne demek?
Kaydet
3 coğrafi işareti bulunuyor! Üreticisi 5 kuşaktır bu mesleği yapıyor, tam bir şifa deposu
3 coğrafi işareti bulunuyor! Üreticisi 5 kuşaktır bu mesleği yapıyor, tam bir şifa deposu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.