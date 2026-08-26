Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ardından "at kuyruğunu bağlama geleneği" bir kez daha gündeme geldi. Erdoğan açıklamasında; "Bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık." ifadelerini kullandı. Peki, "atın kuyruğunu bağlamak" ne demek?

Atı evcilleştiren Türkler maddi ve manevi kültürlerinin her alanında ata ayrı bir yer vermişlerdir. Kazılardaki ilk bilgilere göre başlangıçta gıda maddesi, binek hayvanı ve yük hayvanı olarak kullanılan atlar daha sonra inanç sistemi içerisinde de kendisine yer edinmiş, çeşitli dini uygulamaların başrollerinden birisi olma özelliğine sahip olmuştur. Türk tarihinde hanedanlar ve devletler zaman zaman değişmiştir ancak kültürel özellikler kendini korumuş ve Türk tarihi boyunca nesilden nesle aktarılmıştır.Bu geleneklerden biri de at kuyruğu bağlama geleneğidir. At kuyruğu bağlamak, Türklerin çok eski dönemlerden itibaren uyguladığı savaş âdetlerinden biri olarak bilinmektedir.

Atın kuyruğunu bağlamak ne demek? At kuyruğunu bağlama geleneği

AT KUYRUĞUNU BAĞLAMA GELENEĞİ

At kuyruğu bağlama geleneği, Türkleriŋ çok eski bir savaş adetlerindendi. Eski Türkler savaşa giderken atlarınıŋ ayaklarına dolanmasın diye kuyruklarını bağlarlardı. At kuyruğu bağlamak veya örmek kahramanlık ve yiğitlik işâreti sayılmaktaydı. Hunları aŋlatan Çin taş oymalarında atlarıŋ kuyrukları bağlıdır. Bu gelenek Sakalarda (İskitler) da görülmüştür. Osmanlı padişahları da savaşa giderken atlarınıŋ kuyruklarını bağlamışlardır.

Tonyukuk, Türk milletinin arasına at kuyruğu bağlı, yani savaşmak için gelen düşman sokmadığını anlatır. Fal kitabı Irk Bitig’de “atının kuyruğunu bağlayıp gururla koştur” şeklinde bir ifade yer alır. Kaşgarlı Mahmud da Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserinde yiğit bir alpın atının kuyruğunu ördürdüğünden söz eder.

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