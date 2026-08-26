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Ekonomi

3 coğrafi işareti bulunuyor! Üreticisi 5 kuşaktır bu mesleği yapıyor, tam bir şifa deposu

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Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarında üretilen ballar, zengin bitki örtüsü sayesinde farklı arı ürünleriyle çeşitleniyor. 3 coğrafi işaretli bala sahip kentte yaklaşık 1200 arıcı 110 bin kovanla üretim yaparken, bir üretici ailesinin 5 kuşaktır arıcılık yaptığı belirtildi.

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Erzurum'da yüksek rakımlı yaylalarında arıcılar, zengin bitki örtüsünün sağladığı avantajla üretim yapıyor. Kentte geven ve kekik başta olmak üzere farklı bitki türlerinin bulunduğu alanlarda konuşlandırılan kovanlardan balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü ve perga gibi ürünler elde ediliyor.

Yaklaşık 1200 arıcının 110 bin arılı kovanla faaliyet gösterdiği kentte, mevcut bal üretiminin yanı sıra katma değerli arı ürünlerinin üretiminin artırılması hedefleniyor.

Refahiye Balı, Tercan Balı ve Erzincan Geven Balı olmak üzere 3 coğrafi işaretli bala sahip kentte, organik bal üretimi de yaygınlaşıyor.

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3 COĞRAFİ İŞARETLİ BAL, KENTİN ARICILIK POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'ın bitki çeşitliliği açısından arıcılar için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Koçaker, kentte bal üretiminde öne çıkan illerden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, arı sütü, polen ve propolis gibi yan ürünlerin üretimi ve pazarlanması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Üretilen balın yüksek kalitede tüketiciyle buluşturulması için altyapı ve işleme tesislerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Koçaker, arıcılara hizmet verecek kapsamlı bir tesis için bu yıl girişimde bulunulacağını kaydetti.

Koçaker, "Erzincan'daki bütün arıcılarımıza hizmet edecek tüm yan ürünlerin de üretilebileceği komplike bir tesis için bu sene bir girişimde bulunulacak." ifadesini kullandı.

3 coğrafi işareti bulunuyor! Üreticisi 5 kuşaktır bu mesleği yapıyor, tam bir şifa deposu
Başlık Resmi3 coğrafi işareti bulunuyor! Üreticisi 5 kuşaktır bu mesleği yapıyor, tam bir şifa deposu

ORGANİK ARI ZEHRİNİ İLK KEZ ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyünde bulunduklarını ve burada da organik bal üretildiğini aktaran Koçaker, "İnşallah arıcımızın geleceğe dönük güzel planları da var. Burada şehrimizde belki ilk defa üretilecek olan arı zehrini üretmek için de inşallah birtakım girişimlerde bulunuldu. Organik arı zehririni ilk kez inşallah bu arılıkta üretmeye başlayacağız. Türkiye'de ilk olacak bu inşallah." dedi.

3 coğrafi işareti bulunuyor! Üreticisi 5 kuşaktır bu mesleği yapıyor, tam bir şifa deposu
Başlık Resmi3 coğrafi işareti bulunuyor! Üreticisi 5 kuşaktır bu mesleği yapıyor, tam bir şifa deposu

Erzincan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özen de geçen yıl kentte yaklaşık 1250 ton bal üretildiğini, bu yıl ise sezon şartlarına bağlı olarak kovan başına 12-15 kilogram arasında üretim beklediklerini bildirdi.

Üretici Fatih Üstündağ ise arıcılığa küçük yaşlarda başladığını ve ailesinin 5 kuşaktır bu mesleği sürdürdüğünü anlattı.

Devlet desteğiyle işletmelerini büyüttüklerini söyleyen Üstündağ, şunları kaydetti:

"Bu iş ve arı bizim için bir sevda. Burada kekik ve geven balımızı üretiyoruz. Organik polen, organik arı zehri, organik perga bu ürünleri üretiyoruz. Bunu da sertifikalandırdığımız kuruluşlar var. 'Yedi doğa, yedi bölge, bin bir tat' diye yola çıktık. Bizim burada ürettiğimiz bal 1000 prolinin altına düşmüyor. Yaklaşık 20 yıldır biz burada analizler yapıyoruz. Bir sezon 900'ü gördük. Onun üstünde hep 1000'in üzerinde değerler gördük. Bu da bizim balımızın kalitesini ortaya çıkartıyor."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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