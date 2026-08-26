Demir çubukla saldırıp kaçtı! 51 yaşındaki adam kurtarılamadı

Denizli’nin Çivril ilçesinde tartıştığı 51 yaşındaki Murat Bilgihan’a demir çubukla saldırdığı iddia edilen 24 yaşındaki H.A., olayın ardından kaçtı. Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bilgihan olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. ile Murat Bilgihan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DEMİR ÇUBUKLA ARKADAN SALDIRDI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki diğer kişiler kavgayı ayırmaya çalıştı. İkilinin ayrılmasının ardından H.A., eline aldığı demir çubukla Murat Bilgihan'a arkadan saldırdı. Demir çubukla başına darbelerin etkisiyle Murat Bilgihan'ın yere yığılması üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde 51 yaşındaki Murat Bilgihan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden kaçan H.A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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