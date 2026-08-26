Boyun kütletme alışkanlığının kendisi için ciddi bir sağlık sorununa dönüşeceğini hiç düşünmeyen 38 yaşındaki Donald McAvoy, yaşadığı korkunç olayın ardından hayatının tamamen değiştiğini anlattı. Bir çocuk babası olan McAvoy, boyun ve sırt ağrıları nedeniyle gittiği seansların ardından boynunu kütletmeye devam etti. Aralık 2023’te evinde yemek yediği sırada fenalaşan McAvoy, hastanede yapılan kontrollerde boyundaki atardamarlardan birinde yırtılmaya bağlı olarak birden fazla inme geçirdiğini öğrendi.

Florida’nın Jacksonville Beach kentinde yaşayan McAvoy, düzenli olarak spor yapan, sağlıklı ve aktif bir hayat süren bir spor salonu yöneticisiydi. Boynunda ve sırtında geçmeyen ağrılar başlamasının ardından bir uzmana başvurdu.

Seanslardan birinde boynuna müdahale edilen McAvoy, sonrasında boynunun “son derece ağrılı” hale geldiğini söyledi. Ağrıyı ve sertliği azaltmak amacıyla kendi boynunu kütletmeye devam eden McAvoy, bunun tehlikeli olabileceğini ise hiç düşünmediğini belirtti.

The Sun'da yer alan habere göre; McAvoy, “Boynum sert veya ağrılı hissettiğinde zaman zaman kendim kütletiyordum. Bunun tehlikeli olduğunu düşünmüyordum. Yıllardır bunu yapıyordum” ifadelerini kullandı.

Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü! “Tehlikeli olduğunu hiç düşünmedim”

YEMEK YERKEN FENALAŞTI

Her şey, Aralık 2023’te evinde futbol izlerken yemek yiyen McAvoy’un aniden boğulur gibi hissetmesiyle değişti. Yemeğin boğazından geçmesinin ardından görüşünü kaybettiğini belirten McAvoy, yaşadığı belirtilerin ardından durumun ciddi olduğunu hemen anladığını söyledi.

McAvoy, o anları şöyle anlattı:

“İlk belirtilerim boğulma, gözlerimin geriye doğru dönmesi, görme kaybı, şiddetli baş dönmesi, denge kaybı, mide bulantısı ve vücudumu normal şekilde kontrol edememekti.”

Acil olarak hastaneye kaldırılan McAvoy’a, beyne kan taşıyan damarlardan biri olan vertebral arterde meydana gelen yırtılma sonucu birden fazla inme geçirdiği bildirildi. Doktorlar, söz konusu durumun boyun hareketleri ve kütletmeyle ilişkili olabileceğini değerlendirdi.

Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü! “Tehlikeli olduğunu hiç düşünmedim”

ACİL MÜDAHALEYLE HAYATA TUTUNDU

Doktorlar, McAvoy’un beynindeki pıhtıyı çözmek amacıyla pıhtı eritici ilaç uyguladı. Ardından acil trombektomi operasyonu gerçekleştirilerek pıhtı çıkarıldı ve beynin kan akışının yeniden sağlanması amaçlandı.

Yaşadığı inme nedeniyle güvenli şekilde yutkunamayan McAvoy’a beslenebilmesi için tüp takıldı. 38 yaşındaki adam, yoğun bakımda 24 gün kaldıktan sonra 24 gün daha rehabilitasyon sürecinden geçti.

Hastaneden taburcu olduktan sonra da aylar süren fizik tedavi, iş ve konuşma terapilerine devam etmek zorunda kalan McAvoy, hayatının temel becerilerini yeniden kazanmak için büyük bir mücadele verdi.

Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü! “Tehlikeli olduğunu hiç düşünmedim”

“YENİDEN YÜRÜMEYİ VE KONUŞMAYI ÖĞRENDİM”

İyileşme sürecinin hayatındaki en zorlu dönem olduğunu belirten McAvoy, daha önce sıradan kabul ettiği birçok beceriyi yeniden öğrenmek zorunda kaldığını söyledi.

McAvoy, “Yeniden ayağa kalkmayı, yürümeyi, daha anlaşılır konuşmayı ve beslenme tüpüm çıkarıldıktan sonra güvenli şekilde yutkunmayı öğrenmek zorunda kaldım. Gücümü her gün biraz daha yeniden kazanmaya çalıştım. Her dönüm noktası, hayata yeniden başlamak gibiydi” dedi.

Hastalığı nedeniyle bağımsızlığını kaybetmenin kendisi için en zor süreçlerden biri olduğunu ifade eden McAvoy, daha önce başkalarının sağlıklarını geliştirmelerine yardımcı olurken bir anda kendisinin yardıma ihtiyaç duymasının oldukça sarsıcı olduğunu belirtti.

Araç kullanamadığını, çalışamadığını ve günlük işlerini eskisi gibi yapamadığını aktaran McAvoy, yaşadığı sürecin kendisini fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan sınadığını söyledi.

Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü! “Tehlikeli olduğunu hiç düşünmedim”

KALICI SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

McAvoy, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tamamen iyileşemedi. Halen çift görme, denge problemleri, yorgunluk, derinlik algısında bozukluk ve vücudunun sağ tarafında uyuşma yaşadığını belirtti.

Yaşadığı deneyimi paylaşma nedeninin insanları korkutmak olmadığını vurgulayan McAvoy, uzun süren sağlık belirtilerinin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekti.

“Hayatta kalıp kalamayacağımı bilmediğim anlar oldu. Bu olay hayata bakış açımı tamamen değiştirdi. Ailemle geçirdiğim her anın değerini biliyorum” diyen McAvoy, inmenin yalnızca yaşlı veya hasta kişilerde görülmediğini ifade etti.

McAvoy, “Amacım insanları korkutmak ya da onlara hangi kararları vermeleri gerektiğini söylemek değil. İnsanların bedenlerini dinlemesinin ve sağlıklı, aktif görünen bir kişinin bile inme geçirebileceğini bilmesinin önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Hikayem tek bir hayatın bile kurtulmasına yardımcı olursa, yaşadığım tüm zorlukları paylaşmaya değer” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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