Arazide arı sokan vatandaş hayatını kaybetti
Erzincan'da arı sokması sonucu rahatsızlanan Tuncay Ayberk isimli vatandaş 10 günlük tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.
Erzincan'da arı sokması sonrasında rahatsızlanan ve yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi altında olan Tuncay Ayberk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, arazide arı sokmasının sonrasında sağlık durumu kötüye giden Ayberk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi altında olan Ayberk'ten ölüm haberi geldi.
Güvercinlere olan ilgisiyle çevresinde tanınan Ayberk'in ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
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