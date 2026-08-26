Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Niğde'de direğe çıkan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Niğde'de direğe çıkan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Niğde'nin Sazlıca beldesinde bir madencilik şirketinde çalışan 18 yaşındaki genç çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Niğde'de elektrik direğinde çalışma gerçekleştiren 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Sazlıca beldesinde bir madencilik şirketine ait elektrik direklerinde yapılan onarım çalışması esnasında yaşandı. Direğe çıkan S.C.A., çalışma gerçekleştirdiği esnada elektrik akımına kapılıp yere düştü. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma birimleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. S.C.A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin sonrasında morga götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME
Minibüsün tavanına bağlı ipte asılı bulundu! Korkunç ölümde şüpheli bulgular
GÜNDEM

Minibüsün tavanına bağlı ipte asılı bulundu! Korkunç ölümde şüpheli bulgular
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı!
TFF SICAK BAKIYOR
TFF SICAK BAKIYOR
Yabancı krizine Türkiye Kupası çözümü
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
ABD'li banka tarih verdi
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
Gram altında tren kaçtı mı?
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
200 yıllık hazine! Hilal ve at nalı formunda...
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
AKTAŞ DAVASI BİTMEDİ!
AKTAŞ DAVASI BİTMEDİ!
Savcı beraat kararını istinafa taşıyabilir
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı
MİLAN KÖŞEYE SIKIŞTI
MİLAN KÖŞEYE SIKIŞTI
Galatasaray'dan Leao için yeni hamle
AİLEYE ASGARİ GELİR GARANTİSİ!
AİLEYE ASGARİ GELİR GARANTİSİ!
Sosyal yardımlar yeniden yapılandırılıyor
FİYAT UÇURUMU BÜYÜYOR!
FİYAT UÇURUMU BÜYÜYOR!
Kuru yemişte rekolte artışı tüketiciye yansımıyor
3600 EK GÖSTERGE BEKLEYİŞİ
3600 EK GÖSTERGE BEKLEYİŞİ
Milyonları ilgilendiren düzenleme için tarih verildi
ÇOK SAYIDA BEBEK ÖLDÜ
ÇOK SAYIDA BEBEK ÖLDÜ
Pakistan'ın başkentinde hastane yangını!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'ın çok istediği yıldıza büyük ödül: Premier Lig'de yılın takımı açıklandı
Galatasaray'ın çok istediği yıldıza büyük ödül
Kaydet
Trump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması:
Trump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"
Kaydet
Omuz, kaburga, kalça… Vücudu kırık dolu! Yaşlı adama çarptılar, ne yardım ettiler ne arkalarına baktılar
Yaşlı adama çarpıp kaçtılar!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.