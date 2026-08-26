Niğde'de direğe çıkan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Niğde'nin Sazlıca beldesinde bir madencilik şirketinde çalışan 18 yaşındaki genç çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Niğde'de elektrik direğinde çalışma gerçekleştiren 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, Sazlıca beldesinde bir madencilik şirketine ait elektrik direklerinde yapılan onarım çalışması esnasında yaşandı. Direğe çıkan S.C.A., çalışma gerçekleştirdiği esnada elektrik akımına kapılıp yere düştü. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma birimleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. S.C.A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin sonrasında morga götürüldü.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.