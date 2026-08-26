Sıcaklık 7 derece birden düşecek! İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı: 4-5 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre Türkiye cuma günü itibarıyla yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Prof. Dr. Orhan Şen de Ege ve Batı Akdeniz'i ayırarak "Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. Türkiye perşembe akşamından itibaren 4-5 gün yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul da buna dahil" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve az bulutlu 33 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 30 İzmir Az bulutlu ve açık 35 Adana Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36 Antalya Az bulutlu ve açık 35 Samsun Parçalı ve az bulutlu 29 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Diyarbakır Az bulutlu ve açık 38

SICAKLARA KISA BİR MOLA

Öte yandan cuma gününden itibaren sıcaklara kısa bir mola verileceği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; cuma gününden yurdun birçok yerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK, YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Cuma gününden itibaren sıcaklıklar kuzey iç ve doğu bölgelerde 7 dereceye kadar düşüşler meydana getirecek. İstanbul'da düşünürsek hafta sonu 28 dereceye falan düşecek. Boş yere sıcaklık düşmez, yanında yağış da getiriyor tabii ki..." dedi.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek! İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı: 4-5 gün sürecek

TÜRKİYE 4-5 GÜN YAĞIŞA TESLİM OLACAK

Ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını belirten Şen, "Türkiye perşembe akşamından itibaren cuma-cumartesi-pazar pazartesiyi de içine katalım, önümüzdeki hafta sonunu takip eden iki günü de hesaba katarsak demek ki 4-5 gün yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek! İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı: 4-5 gün sürecek

Bu yağışlar nerede olacak? Ege ve Batı Akdeniz hariç, Türkiye'nin her yerinde yağış olacak. İstanbul da bundan nasibini alacak. İstanbul cuma ve cumartesi günü yağış alacak. Pazar günü İstanbul'dan doğuya doğru kayıyor. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olur"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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