TFF'den 10+4 yabancı kuralında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, 10+4 yabancı kuralında kritik bir değişikliğe gitti. Süper Lig için kuralı aynı şekilde sürdüren TFF yönetimi, Türkiye Kupası'nda ise kadrodaki tüm yabancı oyuncuların oynatılabileceği kararını aldı.

TFF, Kulüpler Birliği'nin talebi sonrası fazla yabancı oyuncusu bulunan takımlar için yeni bir karar aldı.

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TÜRKİYE KUPASI'NDA ESNEKLİK

HTSpor'un haberine göre; TFF, Türkiye Kupası’nda takımlara rahatlık tanıdı. Kadrosunda 10+4’ün üzerinde yabancı oyuncu bulunduran takımlar, bu oyuncularını Türkiye Kupası’nda oynatabilecek. Karara göre kulüpler, sözleşmeli bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası’nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncular ise kurala dahil edilmeyecek.

LİGDE 10+4 GEÇERLİ OLACAK

Diğer yandan yabancı kuralı Süper Lig’de aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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