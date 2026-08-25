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Dünya

Elon Musk'ın dev projesi ortaya çıktı! Dünyanın en büyüğü olacak

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Elon Musk'ın dev projesi ortaya çıktı! Dünyanın en büyüğü olacak

SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde dünyanın en büyük uzay limanı olması beklenen dev bir tesis kurmak için 100 milyar dolarlık yatırım yapacak. 2027'de başlaması planlanan proje kapsamında ilk fırlatmanın 2029'da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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SpaceX, uzay çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak dev bir projeye hazırlanıyor. Şirket, ABD'nin Louisiana eyaletinde dünyanın en büyük uzay limanı olması beklenen Starbase Louisiana için 100 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Louisiana Ekonomik Kalkınma Kurumundan yapılan açıklamaya göre tesis, Vermilion Parish'te inşa edilecek. Uzay limanının yılda binlerce fırlatmayı destekleyecek kapasitede tasarlanacağı belirtildi.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Dev projenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3 bin doğrudan istihdam oluşturması bekleniyor. Bu pozisyonlarda yıllık ortalama maaşın 92 bin 600 dolar olacağı açıklandı.

Tesisin oluşturacağı dolaylı istihdamla birlikte toplam iş fırsatının 11 bin 100'ü aşacağı tahmin ediliyor.

Louisiana Valisi Jeff Landry, projenin eyalet açısından dönüm noktası olduğunu belirterek Louisiana'nın geleceğin uzay çalışmalarında önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.

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5 FIRLATMA KOMPLEKSİ KURULACAK

SpaceX'in dördüncü ve en büyük fırlatma alanı olacak tesiste, tam kapasiteye ulaşıldığında 5 fırlatma kompleksi bulunacak. Her komplekste 2 fırlatma rampası ve yakıt tesisi yer alacak.

Projede ayrıca yakıt üretim tesisi, enerji altyapısı, araç işleme tesisleri ve çalışanlar ile aileleri için konutların yapılması planlanıyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, projeyi “bilim kurguda var olan” bir uzay limanının gerçeğe dönüşmesi olarak nitelendirdi. Musk, Starbase Louisiana'nın uzay yolculuğunu hava yolculuğu kadar rutin hale getirme hedefinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

İnşaatın 2027'de başlaması, ilk fırlatmanın ise 2029 gibi erken bir tarihte yapılması planlanıyor.

HEDEFTE AY VE MARS DA VAR

Louisiana yönetimi, bölgenin geniş doğal gaz kaynakları, gelecekte genişlemeye uygun arazileri ve Meksika Körfezi üzerinden gerçekleştirilecek fırlatmalara elverişli konumu nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Uzay limanının yalnızca roket fırlatmaları için değil, yörüngedeki veri merkezleri, uydu internet altyapısının genişletilmesi ve gelecekte Ay ve Mars görevleri için de kullanılması planlanıyor.

Elon Musk'ın dev projesi ortaya çıktı! Dünyanın en büyüğü olacak
Başlık ResmiElon Musk'ın dev projesi ortaya çıktı! Dünyanın en büyüğü olacak

YEREL YÖNETİME MİLYONLARCA DOLARLIK ÖDEME

SpaceX ile yerel vergi makamları arasında yapılan anlaşmaya göre şirket, Vermilion Parish'e 25 yıl boyunca her yıl 25 milyon dolar ödeme yapacak. Buna ek olarak 20 milyon dolarlık peşin ödeme gerçekleştirilecek.

Anlaşmanın yerel yönetimlere doğrudan ödemeler yoluyla toplamda 820 milyon dolardan fazla gelir sağlaması bekleniyor.

SpaceX ayrıca Acadiana Toplum Vakfına 25 milyon dolar bağışlayacak. Şirket, uygun Vermilion Parish sakinlerine de Starlink internet paketlerinde yüzde 50 indirim sunacak.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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