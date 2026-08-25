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Spor

Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

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TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe - Konyaspor, Trabzonspor - Başakşehir, Çorum Futbol Kulübü - Kasımpaşa, Eyüpspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının kayıtlarına yer verildi.

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FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDAKİ PENALTI DİYALOGU

VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Geliyorum.

VAR: İlk açıdan ele olan teması gösteriyorum. Savunma oyuncusunun eline olan teması.

Atilla Karaoğlan: Sağ elini gördüm.

VAR: Bir başka açıdan daha gösteriyorum.

Atilla Karaoğlan: Sağ kolu vücudundan genişlemiş, yana doğru açmış kolunu. Diğer açıya geçer misin?

Atilla Karaoğlan: Sol eli normal pozisyonda, sağ elini yana doğru açmış. Penaltı veriyorum, kart vermiyorum.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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