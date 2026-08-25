Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe - Konyaspor, Trabzonspor - Başakşehir, Çorum Futbol Kulübü - Kasımpaşa, Eyüpspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının kayıtlarına yer verildi.
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FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDAKİ PENALTI DİYALOGU
VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
Atilla Karaoğlan: Geliyorum.
VAR: İlk açıdan ele olan teması gösteriyorum. Savunma oyuncusunun eline olan teması.
Atilla Karaoğlan: Sağ elini gördüm.
VAR: Bir başka açıdan daha gösteriyorum.
Atilla Karaoğlan: Sağ kolu vücudundan genişlemiş, yana doğru açmış kolunu. Diğer açıya geçer misin?
Atilla Karaoğlan: Sol eli normal pozisyonda, sağ elini yana doğru açmış. Penaltı veriyorum, kart vermiyorum.