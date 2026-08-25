Suriye'de gerilimi arttırmak ve bölgesel krize kapı aralamak isteyen İsrail, tahrik edici adımlar atmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz'ın Suriye sınırları içerisinde yer alan işgalci İsrail askerlerini ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Şam yönetimi, Tel Aviv'in kışkırtıcı hamlesini sert bir dille kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Suriye'nin uluslararası sınırlarını yasa dışı yollarla ihlal etmesini kınadığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Suriye Cumhuriyeti'nin uluslararası sınırlarını geçerek gerçekleştirdiği yasa dışı girişin ülke egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu belirtildi.

İsrail'den Suriye'de tahrik! Katz sınırı aştı, Şam'dan kınama geldi

Açıklamada, bu tür düşmanca uygulamaların açık bir kışkırtma oluşturduğu, uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın yükümlülüklerinin ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Suriye yönetiminin uluslararası toplumu hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdığı belirtilen açıklamada, işgal güçlerinin tekrarlanan ihlallerini durdurması, Suriye topraklarından derhal ve tamamen çekilmesi, 1974 sınır hattına geri dönülmesi ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi için gerekli adımların atılması istendi.

KATZ'DAN SINIR İHLALİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz, Suriye sınırları içerisinde bulunan Hermon Dağı'ndaki İsrail ordusu askerlerini ziyaret etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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