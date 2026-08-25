Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması: Paylaşılan belgeler bana karşı komplo!

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan’ın Terörsüz Türkiye yasası için toplanan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamasını paylaştı. Açıklamada, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Öcalan’ın Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı ile son birkaç gündür sosyal medyada dolaşıma sokulan iddia ve ithamlara ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaşılmak üzere heyete ulaştırdığı belirtildi.

"SÜREÇTE KRİTİK AŞAMAYA GELİNDİ"

Öcalan mesajında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir" ifadelerini kullandı.

"BANA ATFEDİLEN BELGE VE TUTUNAKLAR GERÇEK DIŞIDIR"

Sosyal medyada kendisine atfedilen içeriklere ilişkin Öcalan, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

Öcalan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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