Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Giresun’da bugün ve yarın denize girişler yasaklandı. vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

Giresun'da valilik meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olacağını bildirdi.

BUGÜN VE YARIN YASAK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı ifade edildi. Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

SEL SONRASI KAHREDEN ÖLÜMLER

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağışların ardından Karabulduk Deresi taştı. Sel sularına kapılan araçta bulunan üç kişiden biri kendi imkânlarıyla kurtulurken, Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Arama çalışmalarında Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni 18 Ağustos'ta dere kenarında bulundu.

Valilik duyurdu! Giresun'da bugün ve yarın denize girişler yasaklandı

19 Ağustos'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir erkek cesedine ulaşıldı. Adli tıp ekiplerince yapılan DNA incelemesi sonucunda Trabzon'da bulunan naaşın Mehmet Akkaya'ya ait olduğu kesinleşti.

YALNIZ BABA KALDI

Giresun'un Görele ilçesinde 12 Ağustos’ta şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dere kenarında piknik yapan anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapılarak hayatını kaybetti. Sele kapılan baba Mehmet Kırca ise kendi imkanları ile sudan çıktı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Giresun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIGiresun

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