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Giresun'da felaket! Bir aile sele kapıldı, acı haber var....

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Giresun’da şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dereye kapılan babalarını kurtarmak isterken anneleriyle birlikte sel sularında kaybolan iki kız kardeşten Burcu Kırca’nın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp anne Zekiye Kırca ile diğer kızı Burçin Kırca’yı arama çalışmaları sürüyor.

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Giresun’un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışın ardından Zıva Deresi’nin su seviyesi hızla yükseldi.

Giresun'da felaket! Bir aile sele kapıldı, acı haber var....
Başlık ResmiGiresun'da felaket! Bir aile sele kapıldı, acı haber var....

ÖNCE BABA SONRA EŞİ VE KIZLARI SELE KAPILDI

Dere kenarında bulunan Kırca ailesi de yükselen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Önce baba suya kapıldı. Ardından eşini kurtarmak isteyen Eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca selde kayboldu. Baba, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak kurtarılırken anne ve iki kızını bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Burcu Kırca
Başlık ResmiBurcu Kırca

ACI HABER GELDİ! KIZLARDAN BİRİ ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köylüler de arama çalışmalarına destek verdi. Çalışmalar sonucunda kız kardeşlerden Burcu Kırca’nın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan anne Zekiye Kırca ile diğer kızı Burçin Kırca’yı arama çalışmaları devam ediyor.

EYNESİL’DE DENİZ FACİASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Giresun’un Eynesil ilçesinde de denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Boztepe Mahallesi’ndeki kale mevkisinde serinlemek amacıyla denize giren Okan E., Kemal G., Kazım G. ve Aydın S. bir süre sonra suda zor durumda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Kemal G. (30) ve Okan E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişi ise ayakta tedavi edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Kemal G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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