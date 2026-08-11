15 ay vade ile faizsiz 2 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları

Ev ve araç almak isteyenlerin son dönemde ilgisinin arttığı tasarruf finansmanında yeni bir kampanya duyuruldu. Faizsiz ve peşinatsız olarak 15 ay vade ile sunulan 2 milyon TL'lik araç finansmanının örnek ödeme planını inceledik. İşte aylık taksit tutarları ve teslimat süresi...

Araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte alternatif finansman yöntemlerine ilgi artarken, tasarruf finansman şirketleri de farklı ödeme modelleri sunmaya devam ediyor. Son olarak duyurulan 2 milyon TL'lik araç finansmanı kampanyası dikkat çekti. Kampanya, sıfır peşinat ve kısa teslimat süresiyle öne çıkıyor.

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İLK 4 AY 75 BİN TL ÖDEME

Kampanyaya katılan müşteriler ilk dört ay boyunca aylık 75 bin TL taksit ödüyor. Bu süreçte toplam 300 bin TL ödeme yapılırken, teslimat öncesindeki üç ayda taksit tutarı 200 bin TL'ye yükseliyor. Beşinci, altıncı ve yedinci aylarda yapılan 200'er bin liralık ödemelerle birlikte katılımcının toplam ödemesi 900 bin TL'ye ulaşıyor. Böylece 2 milyon liralık finansmanın yüzde 45'i geri ödenmiş oluyor ve teslimatın önündeki yasal engel de kalkıyor. Araç teslimatı 7'nci taksitin ardından gerçekleştiriliyor.

ARAÇ TESLİMİNDEN SONRA TAKSİTLER DÜŞÜYOR

Teslimat sonrasında ödeme planı yeniden şekilleniyor. Sekizinci taksitten itibaren aylık ödeme tutarı 137 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar 15'inci taksite kadar devam ediyor. Böylece peşinat ödemeden araç sahibi olmak isteyenler, yaklaşık yedi ay içerisinde araçlarına kavuşurken kalan ödemelerini belirlenen plan çerçevesinde sürdürüyor.

İşte sıfır peşinat ile 2 milyon TL'lik araç finansmanının örnek ödeme planı:

Taksit Tutar 1. Taksit 75.000 TL 2. Taksit 75.000 TL 3. Taksit 75.000 TL 4. Taksit 75.000 TL 5. Taksit 200.000 TL 6. Taksit 200.000 TL 7. Taksit 200.000 TL Araç Teslimatı 7. Taksit Sonrası 8. Taksit 137.500 TL 9. Taksit 137.500 TL 10. Taksit 137.500 TL 11. Taksit 137.500 TL 12. Taksit 137.500 TL 13. Taksit 137.500 TL 14. Taksit 137.500 TL 15. Taksit 137.500 TL

Not: Tabloda yer alan rakamlar kampanyaya ilişkin örnek ödeme planını göstermektedir. Organizasyon ücreti ve diğer maliyet kalemleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. Geri ödeme planı tasarruf şirketine ve kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.