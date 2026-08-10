1 milyon TL'nin getirisi yükseldi! Enflasyon Raporu öncesi son oranlar…

Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanacak 3. Enflasyon Raporu sunumunda muhtemel bir faiz indiriminin zamanlamasına dair ipuçları aranacak. Geçen hafta TCMB Başkanından ‘sıkı politika’ mesajları gelirken ve Orta Doğu’da belirsizlik sürerken, TL kâr payı oranlarında da yükseliş dikkat çekti. TCMB öncesinde katılım bankaları tarafından sunulan son oranlar nasıl? 1 milyon TL’nin getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar…

Piyasalarda yeni hafta başlarken, Merkez Bankası tarafından perşembe günü açıklanacak 3. Enflasyon Raporu en önemli iç gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bir önceki raporda merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini %26,00 olarak açıklamıştı.

Son durumda temmuz TÜFE yıllık bazda %31,75 oldu. TCMB, politika faizini %37,00’de tutarken piyasa fonlamasını koridorun üst bandı olan %40’tan gerçekleştirmeye devam ediyor.

Temmuzda aylık TÜFE %1,78 ile beklentilerin sınırlı da olsa altında kaldı. Jeopolitik riskler ise belirsizliğini sürdürüyor. Bu tabloda piyasalar “TCMB’den faiz indirimi sinyali gelir mi” sorusunun cevabına odaklandı.

TCMB NE SÖYLEYECEK?

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “13 Ağustos'ta düzenlenecek yılın Üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda tahminlerde değişiklik beklemiyoruz. Piyasaların odağının enflasyon tahminlerinden ziyade fonlama kompozisyonunda değişim ile likidite koşullarındaki normalleşmenin zamanlamasına ilişkin verilecek mesajlarda olacağını düşünüyoruz. Özellikle soru-cevap bölümünde haftalık repo ihalelerine dönüş sürecine ilişkin sinyaller yakından takip edilecek” denildi.

1 milyon TLnin getirisi yükseldi! Enflasyon raporu öncesi son oranlar…

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

TCMB’nin iç talepte yavaşlamaya ve temmuzda enflasyon ana eğiliminde görülen iyileşmeye vurgu yapılabileceği öngörüsünü de paylaşan Tacirler Yatırım, “Son PPK metninde de yer alan ‘iç talepte belirginleşen soğuma’ söylemi, likidite koşullarındaki normalleşmeye yönelik beklentileri destekleyebilir. Bununla birlikte, fonlama maliyetinin kısa sürede %40'tan politika faizi olan %37'ye çekileceği yönünde bir beklenti taşımıyoruz” görüşünü savundu.

1 milyon TLnin getirisi yükseldi! Enflasyon raporu öncesi son oranlar…

YIL SONU BEKLENTİSİ

Fonlama maliyetinin politika faizine kademeli bir süreçle yakınlaşabileceği ifade edilen raporda, “Politika faizinde ancak yılın son çeyreğine doğru bir indirim alanı oluşabilir. Petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü eğilimin ön plana çıkması halinde ise TCMB'nin haftalık repo ihalelerine dönüş sürecini öteleme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bu çerçevede yıl sonu politika faizi tahminimizi %35 seviyesinde koruyoruz” ifadelerine yer verildi.

BAŞKANDAN MESAJLAR

Bu arada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta Erzurum'da iş dünyası ile bir araya geldiği toplantıda “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentileri göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir” mesajını tekrarladı.

KAR PAYI ORANLARI

Kısa vadede piyasa fonlamasının %40’tan devam etmesi ve Orta Doğu’daki belirsizlikler, kâr payı getirilerine de yansıyor. Geçen hafta en yüksek %40,46 olan kâr payı oranında bu hafta artış gözlemleniyor. Katılım bankaları tarafından 10 Ağustos 2026 itibarıyla sunulan oranlar şöyle:

Banka Adı Kar Payı Oranları (%) Türkiye Finans %40,94 Hayat Finans %37,90 Kuveyt Türk %36,04 Dünya Katılım %33,30 Vakıf Katılım %31,70 Albaraka Türk %31,46

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şöyle: