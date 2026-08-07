Faizsiz 2,5 milyon TL ev finansmanı! 50 bin TL taksit, 7'nci ayda teslim

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında ipotekli konut satışları %32,2 arttı. Satışlardaki bu yükselişin önemli kısmının tasarruf finansmanı şirketleri tarafından finanse edildiği belirtiliyor. Güncel rakamlarla konut kredisinde faiz yükü %260 gibi yüksek bir seviyeye yaklaştı. Tasarruf finansmanı sisteminde ise belli şartların sağlaması halinde 2,5 milyon TL faizsiz konut finansmanı 7’nci ayda tüketiciye veriliyor.

Merkez Bankasının sıkı para politikası, tüketici finansmanı maliyetlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Ev alma hayali kuran vatandaşlar faizde indirim beklerken; güncel rakamlar %260’a yaklaşan faiz yüküne işaret ediyor.

7 Ağustos 2026 itibarıyla en düşük konut finansmanı %2,89 seviyesinde bulunuyor. 1 milyon TL finansmanın 120 ayda toplam geri ödemesi ise 3 milyon 585 bin TL gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTIYOR

Bu faiz yüküne karşılık ipotekli konut satışlarında da dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Türkiye genelinde yılın ilk yarısında ipotekli konut satışları 142 bin 794 adet olarak gerçekleşti. Satışlarda bu dönemde %32,2 artış yaşandı. İpotekli satışların toplam içindeki payı ise %20’yi aşarak son dönemim en yüksek seviyelerine ulaştı.

FAİZSİZ SİSTEMİN ETKİSİ

Sektör temsilcileri, ipotekli satışlardaki artışın sadece banka kredilerinden kaynaklanmadığını, tasarruf finansmanı şirketlerinin de bu dönemde devreye belirgin olarak girdiğini belirtiyor. Her ay ‘el birliği’ yöntemiyle teslim edilen binlerce konutun ipotekli satışlardaki artışta temel destekleyici olduğu ifade ediliyor.

Tasarruf finansman şirketleri, sadece organizasyon ücreti alarak talep eden tüketicilere finansman desteği sağlıyor.

2,5 MİLYON TL FAİZSİZ FİNANSMAN

Bu yöntemde belli bir peşinatın ortaya koyulması halinde, ev alma hayali kuranlar kısa sürede konutlarına kavuşabiliyor. 2 milyon TL peşinat ödemeli olarak 2,5 milyon TL finansmanın; geri ödeme, teslimat ve taksit tutarı şöyle:

-Talep edilen finansman: 2,5 milyon TL

-Peşin ödeme: 2 milyon TL

-Toplam finansman: 4,5 milyon TL

-Aylık taksit: 50 bin TL

-Taksit sayısı: 50 ay

-Organizasyon ücreti: 350 bin TL (%7 komisyon, toplam finansman üzerinden)

-İlk taksit: Eylül 2026

-Teslimat: Mart 2027

-Son taksit: Ekim 2030

(Örnek ödeme yöntemi olup, şirkete ve güncel şartlara göre tablo değişebilmektedir.)

PEŞİNAT ŞART DEĞİL

Tasarruf finansman modelinde peşinat ödeme zorunluluğu bulunmazken, peşinat ya da ara ödeme imkanına sahip katılımcılar vade sayılarını da azaltarak teslimat süreçlerini öne çekebiliyor. Ödeme güçlüğü yaşanması durumunda ise 6 aya kadar taksit dondurma imkânı sunuluyor.

KİŞİYE UYGUN ÖDEME

Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, finansman tercihlerinde kişiye uygun planlama ihtiyacının giderek daha fazla öne çıktığını belirterek, “Tasarruf finansman modeli farklı gelir gruplarına hitap ediyor. Her müşterimizin bütçesi, ödeme gücü ve öncelikleri farklı. Kimi aylık ödeme kapasitesini daha yüksek kullanarak kısa vadede ilerlemek, kimi taksitlerini düşük tutarak daha yüksek bir finansman tutarını uzun vadeye yaymak istiyor. Müşterilerimize, bütçelerine ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş bir finansman yolculuğu sunmaya odaklandık.” diye konuştu.