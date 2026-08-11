Gram altın fiyatı bugün sabah saatlerinde 6.806 TL’yi gördükten sonra aşağı döndü. TSİ 09:00 itibarıyla 6.710 TL’den fiyatlanan gram altında ağustosun ilk 11 gününde gerçekleşen prim %8,75’e ulaştı. Bu getiri yaklaşık 4 aylık TL katılım hesabı kâr payı tutarına da denk geldi. Bu arada analistler, altında yükseliş hareketinin devam edebilmesi için ons fiyatında 4.454 dolarda bulunan düşüş trendi direncinin aşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Altın fiyatları ağustos ayına hızlı bir başlangıç yaptı. Orta Doğu’da belirsizliklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasına rağmen, ons fiyatı 11 Ağustos işlemlerinde TSİ 09.00 itibarıyla 4.375 dolardan fiyatlandı ve aylık kazanç %8,2’ye ulaştı. Aynı saatlerde gram altın fiyatı da 6.710 TL’yi gördü. Gram fiyatında aylık getiri %8,75 olarak gerçekleşti.

6 AYIN EN HIZLI YÜKSELİŞİ

Altın fiyatlarında ons bazında son olarak şubat ayında %8,9’luk bir yükseliş kayıtlara geçmişti. Mart ve haziran aylarında ise sırasıyla %-10,50 ve %9,95’lik değer kayıpları yaşanmıştı. Nisan, mayıs ve temmuz ayları ise daha sınırlı hareketlere sahne olmuştu. Ons fiyatında ağustos ayının ilk 11 gününde gerçekleşen primin korunması halinde, son 6 ayın da en hızlı çıkışı yaşanacak.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Bu arada ons, ay başında 4.045 dolardan başladığı ralli sırasında analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği 50 ve 100 günlük ortalamaları aştı. 4.200 dolarda bulunan kısa vadeli yatay kanal direncini de geçti. Dikkatler 200 günlük ortalamanın konumlandığı 4.495 dolar direnicine çevrildi.

11 günde 4 aylık TL getirisi! Asıl yükseliş için kritik seviye geldi

11 GÜNDE 4 AYLIK TL GETİRİSİ!

Öte yandan gram fiyatında gözlemlenen 11 günlük getirinin, katılım bankaları tarafından sunulan yaklaşık 4 aylık TL katılım hesabı kâr payı tutarına denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yıla 5.964 TL’den başlayan gram altın, son durumda yıllık bazda %12,65’e yaklaşan bir prime ulaştı. Ancak bu getiri 7 ayda %19,86 olan TÜFE’nin gerisinde kalarak şimdilik enflasyona karşı bir koruma sağlamadı. Yine yıl başından itibaren bakıldığında altın, %20’nin üzerinde gerçekleşen TL kâr payı getirisinin de gerisinde yarışı sürdürüyor.

11 günde 4 aylık TL getirisi! Asıl yükseliş için kritik seviye geldi

ALTINDA BEKLENTİLER

Dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilemesi, Çin başta olmak üzere Asya’dan gelen talep ve bazı teknik dirençlerin aşılmasıyla birlikte fiyatların da hızlı yükseldiğini belirten analistler, kâr satışlarına karşı uyarıda bulunuyor.

Ons fiyatında hareketin devam edebilmesi için 4.454 dolarda bulunan düşüş trendi direncinin aşılmasının önemli olduğu vurgulandı. Stratejist Selçuk Gönençler, bu bölgenin aşılamaması halinde kâr satışı riskine dikkat çekerek, 4.240-4.180 dolar bandını destek bölgesi olarak gösterdi.