Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

8 ayda 30 TL arttı! Motorin 80 TL'ye dayandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, motorin 80 TL sınırına dayandı. Temmuz ayında hızlanan zamların enflasyon üzerindeki etkisinin ise ağustosta daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

ABD-İran gerilimi devam ederken piyasalardaki baskı da otomatikman devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanırken, bu durum yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu durum en çok motorini etkilerken, 2026 yılına yaklaşık 50 TL seviyesinde başlayan motorin fiyatı, özellikle temmuz ayında hızlanan artışla birlikte 80 TL sınırına dayandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kritik ABD verisi açıklandı! Altının piyasa tepkisi ne oldu?
EKONOMİ

Kritik ABD verisi açıklandı! Altının piyasa tepkisi ne oldu?

Haziran sonunda 64,6 TL olan motorin fiyatı kısa sürede yükselirken, 10 Ağustos itibarıyla benzin 68,29 TL/litre seviyesine ulaşarak vatandaşın cebine yansıdı. Özellikle motorin fiyatlarındaki yükseliş, taşımacılık ve tarım başta olmak üzere işletmelerin maliyetlerini önemli seviyelerde artırdı.

8 ayda 30 TL arttı! Motorin 80 TL'ye dayandı
Başlık Resmi8 ayda 30 TL arttı! Motorin 80 TL'ye dayandı

Eşel Mobil sisteminin kademeli olarak yükseltilmesi ve savaş baskısıyla etkilenen petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte en önemli unsurlardan biri oldu.

Bloomberg HT'nin TÜİK verilerine dayanan analizine göre, akaryakıt fiyatlarının TÜFE'ye etkisi yılın ilk aylarında pozitif olurken, mayıs ve haziranda eksi 0,1 puana geriledi. Temmuzda ise yeniden 0,1 puanlık pozitif katkı görüldü.

8 ayda 30 TL arttı! Motorin 80 TL'ye dayandı
Başlık Resmi8 ayda 30 TL arttı! Motorin 80 TL'ye dayandı

AKARYAKI FİYATLARINDAKİ ETKİNİN AĞUSTOS AYINDA ORTAYA ÇIKACAK

Zamların özellikle temmuzun ikinci yarısında yoğunlaşması nedeniyle akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerindeki daha belirgin etkisinin ağustos ayında ortaya çıkması bekleniyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
BES havuzunda altın dopingi! 2 haftada tam 120 milyar lira..
BES havuzunda altın dopingi! 2 haftada tam 120 milyar lira..
Kaydet
Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman? 9. ve 10. bölüm tarihi belli oldu
Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman?
Kaydet
Giresun'da anne ve 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu
Giresun'da anne ve 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.