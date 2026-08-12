Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, motorin 80 TL sınırına dayandı. Temmuz ayında hızlanan zamların enflasyon üzerindeki etkisinin ise ağustosta daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

ABD-İran gerilimi devam ederken piyasalardaki baskı da otomatikman devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanırken, bu durum yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu durum en çok motorini etkilerken, 2026 yılına yaklaşık 50 TL seviyesinde başlayan motorin fiyatı, özellikle temmuz ayında hızlanan artışla birlikte 80 TL sınırına dayandı.

Haziran sonunda 64,6 TL olan motorin fiyatı kısa sürede yükselirken, 10 Ağustos itibarıyla benzin 68,29 TL/litre seviyesine ulaşarak vatandaşın cebine yansıdı. Özellikle motorin fiyatlarındaki yükseliş, taşımacılık ve tarım başta olmak üzere işletmelerin maliyetlerini önemli seviyelerde artırdı.

8 ayda 30 TL arttı! Motorin 80 TL'ye dayandı

Eşel Mobil sisteminin kademeli olarak yükseltilmesi ve savaş baskısıyla etkilenen petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte en önemli unsurlardan biri oldu.

Bloomberg HT'nin TÜİK verilerine dayanan analizine göre, akaryakıt fiyatlarının TÜFE'ye etkisi yılın ilk aylarında pozitif olurken, mayıs ve haziranda eksi 0,1 puana geriledi. Temmuzda ise yeniden 0,1 puanlık pozitif katkı görüldü.

8 ayda 30 TL arttı! Motorin 80 TL'ye dayandı

AKARYAKI FİYATLARINDAKİ ETKİNİN AĞUSTOS AYINDA ORTAYA ÇIKACAK

Zamların özellikle temmuzun ikinci yarısında yoğunlaşması nedeniyle akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerindeki daha belirgin etkisinin ağustos ayında ortaya çıkması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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