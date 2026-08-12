ABD'de temmuz ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,1 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık yüzde 0,1 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı.

ABD'de temmuz enflasyonu belli oldu. ABD'nin temmuz ayında İran ile savaş sürecinde olması nedeniyle enflasyondaki değişim merakla bekleniyordu.

ABD ENFLASYONU YÜZDE KAÇ GELDİ?

Geçtiğimiz ay ABD'de enflasyon yüzde 0,1 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış kaydederek açıklandı. Piyasalar, yapılan anketlere göre ABD'de tüketici fiyatlarının temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4'e gerilemesini bekliyordu.

Kritik ABD verisi açıklandı! Altının piyasa tepkisi ne oldu?

ÇEKİRDEK ENFLASYONUN SON DURUMU

Çekirdek enflasyon ABD'de aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 ile tahminlere paralel arttı. Böylelikle yıllık bazda çekirdek enflasyon Mart 2021'den beri en yavaş hızda arttı.

ABD'DE MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONLARI

ABD'de yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 4,2'ye yükselirken, haziran ayında yüzde 3,5'e gerilemişti. Böylece enflasyonda mayısta kaydedilen yükselişin ardından haziranda düşüş görülmüştü

Kritik ABD verisi açıklandı! Altının piyasa tepkisi ne oldu?

VERİDEN SONRA ALTININ TEPKİSİ

Ons altın fiyatı, bugün açıklanacak veri öncesinde TSİ 06.00 itibarıyla 4 bin 410 dolardan işlem görerek son günlerdeki kazanımlarını korudu. Spot piyasada işlem gören 12 Ağustos 2026 gram altın fiyatı ise 6 bin 770 liradan güne başladı. ABD verisinin açıklanmasının ardından ons altın 4 bin 430 dolara, gram altın ise 6 bin 800 liraya kadar yükseldi.

Kritik ABD verisi açıklandı! Altının piyasa tepkisi ne oldu?

Kritik ABD verisi açıklandı! Altının piyasa tepkisi ne oldu?

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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