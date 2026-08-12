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Yalova uçak kazası nerede oldu, F16 savaş uçağı neden düştü?

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Yalova'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğramasının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu olayın ardından Yalova uçak kazasının meydana geldiği yer ve F-16'nın düşme nedeni gündeme geldi.

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Yalova'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelen askeri uçak kazasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğitim uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasının ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Uçaktan atlamayı başaran pilot ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YALOVA UÇAK KAZASI NEREDE OLDU?

Yalova'daki uçak kazası, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eğitim uçuşundaki F-16 savaş uçağı, bölgede bulunan 18. Ana Jet Üssü yakınlarında kaza kırıma uğradı. Kazanın ardından uçakta yangın çıkarken bölgeden yükselen yoğun duman çevredeki noktalardan da görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Yalova uçak kazası nerede oldu, F16 savaş uçağı neden düştü?
Başlık ResmiYalova uçak kazası nerede oldu, F16 savaş uçağı neden düştü?

YALOVA'DA F16 SAVAŞ UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Yalova'da kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağının neden düştüğü henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'nın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı ve pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu doğrulandı. Bakanlık, kazanın nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belirleneceğini duyurdu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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